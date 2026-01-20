La puesta en marcha de la comisaría de Policía Municipal en el Banco de España da uno de sus últimos pasos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha dado uno de los últimos pasos para la puesta en marcha de la nueva sede de la Policía Municipal en el antiguo edificio del Banco de España, al adjudicar los contratos de suministro e instalación del mobiliario y equipamiento necesario para su funcionamiento.

El primero de los contratos, destinado al suministro y montaje del mobiliario de oficinas y zonas de descanso, ha sido adjudicado a la empresa Valmma Soluciones, S.L. por 119.543,16 euros.

Este contrato incorpora una garantía de siete años y un plazo de ejecución de 80 días naturales, lo que supone una mejora significativa respecto a condiciones anteriores.

El segundo contrato, relativo al equipamiento de aseos y accesorios, ha correspondido a El Secretario, S.L., por 24.938,49 euros.

Al igual que el lote de mobiliario, este contrato ofrece una garantía total de siete años y un plazo de instalación de 15 días naturales, asegurando la disponibilidad inmediata del material básico en las nuevas dependencias policiales.

En el mismo orden de trabajo, la Junta ha aprobado la devolución de la garantía definitiva a la empresa Cubica Ingeniería Métrica S.L., correspondiente a la ejecución de las obras del Área de Rehabilitación Integral de los edificios de la obra sindical del hogar, grupos Ramiro Ledesma y Martín Álvarez.

Asimismo, se ha dado luz verde a la segunda prórroga del Lote 1 del contrato para el alumbrado ornamental de Navidad y las Fiestas Locales de San Pedro, vigente tanto para este año como para el próximo, garantizando la continuidad del servicio sin interrupciones.

Abierta la licitación para el Servicio de Ayuda a Domicilio

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha abierto la licitación para el Servicio de Ayuda a Domicilio, cuyos pliegos ya están disponibles en la Plataforma de Contratación del Estado.

Las empresas interesadas dispondrán de cuarenta días naturales para presentar sus ofertas, que se dividirán en dos lotes: el primero, orientado a la atención personal, apoyo en el entorno y otros servicios de asistencia; el segundo, relativo a la prestación del servicio de comida a domicilio.

El presupuesto máximo para el primer lote asciende a 9.744.384 euros, mientras que el segundo cuenta con 708.988,80 euros. La contratación será por dos años, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de dos años adicionales.

Según el Ayuntamiento, este servicio busca "facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares", al tiempo que proporciona "respiro familiar para los cuidadores habituales".