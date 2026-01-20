La obra del Mercado de Abastos de Zamora costará al Ayuntamiento cerca de 1,5 millones más de lo previsto

El Ayuntamiento de Zamora tendrá que asumir íntegramente un sobrecoste cercano al 30% en las obras del Mercado de Abastos, a raíz del modificado de proyecto que se está ultimando para introducir mejoras no previstas, resolver el suministro eléctrico y cumplir las prescripciones de Patrimonio por los restos arqueológicos hallados durante los trabajos.

Así lo ha explicado el concejal de Promoción Económica, David Gago, quien ha detallado que el modificado se encuentra en tramitación y que el incremento presupuestario se situará en torno a ese 30%.

Si bien ha advertido el porcentaje definitivo lo fijará la dirección técnica de la obra. Cabe recordar que la adjudicación inicial fue de 4,84 millones de euros, por lo que el aumento se aproximará al millón y medio de euros.

Gago ha detallado que el procedimiento se está desarrollando "con normalidad", aunque ha reconocido su complejidad por la cantidad de informes técnicos y administrativos exigidos por la normativa de contratación.

La dirección técnica debe concretar el modificado, que posteriormente tendrá que ser aceptado por la UTE adjudicataria, Ingeniería Románica, y validado por la oficina municipal de supervisión de proyectos.

El trámite incluye además los informes del coordinador y del responsable funcionarial de la obra, así como del área de contratación municipal, antes de su aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local, órgano de contratación del proyecto.

Una vez aprobado, el modificado deberá comunicarse a otras administraciones, como la Junta de Castilla y León y la comisión de Patrimonio.

El concejal confía en que el proceso quede resuelto "dentro de este primer trimestre", aunque ha insistido en que los plazos dependen de la finalización de todos los informes preceptivos.

El modificado se articula en dos grandes bloques. El primero está relacionado con los restos arqueológicos encontrados a unos 50 centímetros de profundidad, una cota muy inferior a la prevista inicialmente, lo que obligó a adaptar el proyecto a las exigencias de Patrimonio.

El segundo corresponde a la solución del suministro eléctrico del edificio, que requiere de más potencia y en el cual Iberdrola ha indicado que el Mercado de Abastos deberá contar con tres puntos de acometida eléctrica, desde la plaza de Castilla y León, la calle San Pablo y la plaza del Seminario.

Esta exigencia supone una intervención de gran envergadura que elevará "de manera bastante importante el coste" de la obra, según ha apuntado Gago.

Además, el concejal ha indicado que el incremento presupuestario será asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Zamora. Gago ha recordado que la actuación no cuenta con un sistema de cofinanciación porcentual, sino con dos subvenciones de la Junta de Castilla y León, de 800.000 euros cada una, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026.

De este modo, más del 60% del coste total del proyecto recae sobre las arcas municipales zamoranas, que deberán absorber también el sobrecoste derivado del modificado del proyecto, una vez se determine su cuantía definitiva y se complete todo el proceso administrativo.