Fecha oficial confirmada para Meliza: la feria de la miel de Zamora vuelve a Ifeza

La VII Feria Apícola Internacional de Zamora se celebrará los días 20, 21 y 22 de febrero de 2026 en Ifeza, según ha confirmado la propia organización en su página web.

El evento más esperado en el recinto ferial zamorano volverá a reunir a profesionales y aficionados del sector apícola, consolidando su papel como punto de encuentro de productores, distribuidores y consumidores interesados en la miel y productos derivados.

La feria ha supuesto todo un éxito en los últimos años, con una asistencia cada vez mayor en cada edición. Así que este año, el evento permitirá a los visitantes conocer las últimas novedades en apicultura y degustar mieles de distintos puntos del mundo.

Y es que las ediciones previas de Meliza han ido creciendo de forma imparable en número de expositores y stands. Cabe recordar que la VI edición contó con 110 expositores y 150 stands, frente a los 80 y 120 de 2024, superando así los datos de participación de 2023 y 2024.

En la provincia de Zamora hay actualmente más de 600 apicultores, de los cuales 120 dependen exclusivamente de esta actividad, con más de 44.000 colmenas que producen alrededor de 500.000 kilogramos de miel de máxima calidad.