El Ayuntamiento de Zamora derribará el último edificio de la cuesta de San Martín para liberar más metros de muralla

Uno de los edificios que se van a demoler en la cuesta de San Martín

El Ayuntamiento de Zamora acometerá en breve el derribo de más edificaciones anejas a la muralla en las calles Santa Ana y cuesta de San Martín para continuar con el proyecto municipal de recuperación de estos entornos históricos.

Así lo han anunciado este viernes el concejal de Obras, Pablo Novo, y la concejala de Urbanismo, Ana Belén González, quienes han detallado que las dos demoliciones permitirán incorporar al viario municipal un total de 300 metros cuadrados de superficie junto a la muralla en ambos puntos de la ciudad.

Pablo Novo ha subrayado que "estos trabajos no son intervenciones aisladas, sino que responden a una política sostenida para conseguir restaurar y recuperar este patrimonio histórico de Zamora".

El concejal de Obras, Pablo Novo, y la concejala de Urbanismo, Ana Belén González

Ana Belén González ha explicado que el Ayuntamiento ha invertido en anteriores legislaturas más de cinco millones de euros en expropiaciones y derribos vinculados a la muralla.

Estas actuaciones han permitido dejar libre más del ochenta por ciento del trazado defensivo, tras un proceso administrativo que ha garantizado que los trabajos se realicen "con total legalidad".

La responsable de Urbanismo ha señalado que esta fase culmina ahora "con el inicio de los trabajos de derribo y recuperación del entorno", una vez completados los trámites necesarios.

El objetivo es integrar estos espacios en el conjunto urbano y mejorar la conservación y visibilidad de la muralla zamorana.

En el caso de la calle Santa Ana, la inversión prevista para el derribo de las viviendas asciende a 85.581 euros, a los que se suman 94.191 euros destinados previamente a la compra de los terrenos.

En cuesta de San Martín, el derribo del edificio industrial tendrá un coste de 37.857 euros, mientras que la expropiación ha supuesto 200.506 euros.

Durante la comparecencia, Pablo Novo ha recordado que el Ayuntamiento ya ha elaborado y remitido al Ministerio de Cultura el proyecto de acondicionamiento del tramo de muralla situado al final de la avenida de la Feria.

Edificio a derribar en la calle Santa Ana

Para esta actuación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, comprometió una aportación de medio millón de euros durante su visita a Zamora.

Según ha indicado el concejal de Obras, la licitación de estas obras está prevista para el próximo verano. A esta intervención se sumará el ajardinamiento del entorno de la muralla, que se ejecutará con fondos propios del Ayuntamiento.

Novo también ha señalado que en la actualidad se está desarrollando la última fase del proyecto de restauración de la muralla en la Ronda de Degolladero.

Esta actuación cuenta con una inversión total de 1,6 millones de euros y forma parte del plan global de recuperación del recinto amurallado.

En conjunto, entre las actuaciones financiadas por el Ministerio de Cultura y las impulsadas directamente por el Ayuntamiento, la inversión prevista en la muralla durante el actual mandato municipal alcanzará los siete millones de euros, según los datos aportados por el responsable de Obras.

El Ayuntamiento prevé seguir liberando nuevos tramos de muralla en los próximos meses. Pablo Novo ha avanzado que la siguiente actuación se centrará en el inmueble situado en la confluencia de Puerta Nueva y la Ronda de Degolladero, donde "se mantendrá el modelo seguido hasta ahora de expropiar, demoler y recuperar el terreno".

Por último, el concejal de Obras ha anunciado el inicio este mismo miércoles del proyecto de ejecución de seis nuevos pasos de peatones en la ciudad.

El primer trabajo se realizará en la carretera de La Hiniesta, y posteriormente se actuará en otros puntos como la Ronda de la Feria y zonas donde la distancia entre pasos existentes es actualmente elevada.