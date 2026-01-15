El Teatro Ramos Carrión busca nuevo gestor: la Diputación de Zamora ofrece 1,19 millones anuales

La Diputación de Zamora ha abierto el proceso de licitación para la concesión de servicios del Teatro Ramos Carrión, con el objetivo de garantizar una programación cultural estable, diversa y de calidad.

La convocatoria, publicada ayer en la Plataforma de Contratación del Sector Público, establece un presupuesto base anual de 1.192.586,92 euros sin impuestos y un periodo inicial de dos años, prorrogable hasta tres adicionales.

El contrato abarca la programación artística de teatro, danza, música, teatro lírico e infantil; la gestión de espacios escénicos y polivalentes; mantenimiento del edificio; limpieza y seguridad; gestión de taquilla, comunicación y promoción cultural; y dinamización de actividades culturales, sociales y congresuales.

El adjudicatario deberá garantizar un mínimo de 45 días de programación al año, incorporando al menos un 10 % de actuaciones vinculadas a la cultura y los colectivos de la provincia.

En el ámbito económico, el concesionario percibirá los ingresos por venta de entradas y alquiler de espacios según las tarifas fijadas en los pliegos y asumirá todos los gastos de funcionamiento del teatro.

Además, deberá realizar una inversión mínima de 15.000 euros en equipamientos e instalaciones, que revertirá a la Diputación al finalizar la concesión.

La Diputación se reserva el uso gratuito del teatro durante al menos 60 días al año para actividades institucionales, culturales y sociales, asegurando su carácter público y su integración en la vida cultural de la provincia.

El inicio del servicio será efectivo a la formalización del contrato si esta se produce después de la adjudicación.

El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 17 de febrero de 2026 a las 23:59 horas. Con esta licitación, la Diputación de Zamora asegura que está reafirmando "su compromiso con la cultura, apostando por una gestión profesional y de calidad, acercando la cultura a todos los ciudadanos y contribuyendo a la dinamización cultural, social y económica de la provincia".