Piden la dimisión de la alcaldesa de Benavente tras negar la prórroga que justifica la obra de la carretera del Caracol

Izquierda Unida ha pedido la dimisión inmediata de la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, después de que el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, confirmara que no se concederá una prórroga al Ayuntamiento para justificar las obras de la carretera del Caracol incluidas en el Plan de Obras Extraordinario 2024-2025.

El presidente provincial aseguraba ayer en Benavente que las prórrogas vinculadas a partidas sujetas a ejercicios presupuestarios son "muy complicadas" y avanzaba que únicamente se certificará la parte de la obra ejecutada. "La diferencia tendrán que devolverla", afirmaba en referencia al Ayuntamiento de Benavente.

Faúndez también recordaba entonces que las obras de rehabilitación del firme de la carretera del Caracol debían estar finalizadas antes de que concluyera el año 2025 y subrayaba que este tipo de ampliaciones "no estamos autorizándolas".

Tras conocer esta posición de la Diputación, Izquierda Unida ha enviado un comunicado donde considera que el Ayuntamiento se enfrenta a una disyuntiva perjudicial para los vecinos de Benavente.

La formación plantea que el Consistorio deberá optar entre finalizar la obra con fondos propios o paralizarla hasta conseguir una nueva subvención, dos escenarios que califica de "lesivos" para Benavente.

IU critica que el Ayuntamiento tenga que destinar recursos municipales a una vía cuya titularidad atribuye a la Diputación Provincial.

La coalición considera "lamentable" que la institución provincial no ejecute directamente las obras y habla de un "movimiento caciquil y de connivencia entre ambas administraciones públicas".

Según IU, el origen del problema está en que el Ayuntamiento habría asumido una titularidad "sin que exista ningún documento que lo avale", lo que sitúa como el eje del conflicto actual.

Recuerda, además, que el Consistorio ha dispuesto de dos años para desarrollar el proyecto y atribuye la situación a una "incapacidad de gestión".

La formación sostiene que la empresa adjudicataria no es responsable del retraso y señala que, si concluye los trabajos en los cuatro meses fijados en el contrato, habrá cumplido con su parte.

En ese caso, sería el Ayuntamiento quien debería asumir el pago de la diferencia entre lo certificado a 31 de diciembre y el final de la obra.

IU añade que este escenario se produce con una causa judicial abierta de la empresa contra el Ayuntamiento, que atribuye a un error en el cálculo económico del proyecto.

En este contexto, la coalición afirma que existe una "voz general de la ciudadanía" sobre la "incapacidad total y absoluta" del equipo de Gobierno municipal.

Por todo ello, Izquierda Unida concluye que la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, es la máxima responsable política de la situación y considera que su dimisión es "lo más razonable", al entender que su gestión pasará a la historia local como un ejemplo de "dejación" y de "gobierno fallido".