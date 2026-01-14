La Junta construirá un nuevo gimnasio de 220 m3 en el Colegio de La Viña: 822.248 euros y dos años de obras

Fernando Prada, delegado territorial de la Junta en Zamora, presenta el proyecto del gimnasio en colegio las Viñas

La Junta de Castilla y León invertirá 822.248 euros en la construcción de un nuevo gimnasio en el CEIP La Viña de Zamora, donde se mejorarán las infraestructuras educativas del centro mediante una obra que se ejecutará en dos anualidades.

Así lo ha anunciado el delegado territorial en la provincia, Fernando Prada, durante su visita al colegio y donde ha dado a conocer un proyecto que responde a una necesidad planteada desde hace años por la comunidad educativa.

La actuación permitirá dotar al centro de un espacio deportivo cubierto y adecuado, dentro de la estrategia autonómica de modernización de los equipamientos educativos en la provincia.

El nuevo gimnasio se proyecta como un edificio de planta baja con una superficie total de 220 metros cuadrados. De ellos, 177 metros cuadrados se destinarán a la pista deportiva, mientras que el resto del espacio albergará vestuarios, aseos accesibles, un despacho para el profesorado y distintas zonas auxiliares y de instalaciones.

El edificio se construirá en la parte central de la parcela del colegio, aislado entre los inmuebles de Educación Infantil y Primaria.

Esta disposición permitirá que el gimnasio funcione de forma independiente y tenga su acceso desde la entrada principal del centro, situada en la calle Donantes de Sangre de la capital.

Durante la presentación, el delegado territorial ha señalado que "este proyecto del nuevo gimnasio, que se considera necesario para la mejora de los espacios deportivos y de esparcimiento del colegio, no solo va a proporcionar un espacio cubierto para la asignatura de Educación Física, sino que también se convertirá en un lugar de encuentro y actividad para todo el centro".

Fernando Prada ha remarcado que la nueva infraestructura permitirá desarrollar actividades educativas al resguardo de las condiciones meteorológicas adversas, lo que supondrá una mejora directa en la calidad de la enseñanza y en el bienestar del alumnado y del profesorado.

El CEIP La Viña imparte Educación Infantil y Primaria y cuenta con 191 alumnos y una plantilla de 23 docentes. El centro ofrece enseñanza bilingüe en inglés y está tipificado como centro de escolarización preferente para alumnado con necesidades motóricas.

El colegio participa además en diferentes programas impulsados por la Junta de Castilla y León, como el Programa RELEO Plus, y desarrolla formación en primeros auxilios. También dispone del reconocimiento TIC de nivel 4, que acredita su integración avanzada de las tecnologías de la información y la comunicación.

La construcción del nuevo gimnasio se enmarca en el conjunto de inversiones educativas que la Junta está realizando en la provincia de Zamora.

En este contexto, el delegado territorial ha recordado actuaciones ya finalizadas, como la adecuación del campo de deportes del CIFP de Zamora.

Fernando Prada ha citado también las obras de mejora de espacios exteriores llevadas a cabo en distintos centros educativos, que han incluido procesos de renaturalización de patios con el objetivo de crear entornos más saludables y adaptados a las nuevas necesidades educativas.

Según ha explicado, el objetivo de estas actuaciones es "avanzar en la excelencia del sistema educativo, reforzar la equidad, apoyar a las familias y garantizar que nuestros centros sean espacios seguros, inclusivos y preparados para los retos del futuro".