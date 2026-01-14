La Diputación invertirá más de 1,5 millones para proteger el histórico puente de Hermisende construyendo uno nuevo

La Diputación de Zamora ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras para construir un nuevo puente sobre el río Tuela y una variante de la carretera ZA-L-2698 en Hermisende.

El contrato tiene un presupuesto base sin impuestos de 1.276.024,47 euros y el plazo para presentar ofertas finaliza el 2 de febrero de 2026 a las 23:59 horas.

Se trata de una actuación estratégica incluida en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027, con una inversión global prevista superior a 1,5 millones de euros.

Carretera de Hermisende

La variante tendrá 478,5 metros de longitud y permitirá desviar el tráfico del trazado urbano actual, mejorando la fluidez y la seguridad vial en Hermisende.

El nuevo puente sobre el río Tuela tendrá 72 metros de longitud distribuidos en tres vanos (dos laterales de 22 metros y uno central de 36), con dos carriles de 3 metros, arcenes de 0,5 metros y una acera de 1 metro, alcanzando una anchura total de 10,7 metros.

La estructura se levantará aguas arriba del puente actual y cumplirá todos los requisitos técnicos, de seguridad y medioambientales.

El puente histórico del siglo XVIII, construido en 1774 con sillares de granito y una anchura de apenas 2,40 metros, será conservado y destinado a uso peatonal.

Este puente, catalogado como patrimonio cultural de Castilla y León, presenta limitaciones de visibilidad y no permite el cruce de vehículos, problemas que resolverá la nueva infraestructura.

La Diputación prevé ejecutar las obras a lo largo de 2026, con un plazo estimado de diez meses. La intervención permitirá modernizar infraestructuras clave, mejorar la conectividad con Portugal, garantizar la seguridad del tráfico y mantener el valor histórico y patrimonial del municipio.