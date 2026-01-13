Herido un bombero tras caer de un tejado en el incendio de una vivienda en Valdescorriel
Ha resultado herido tras el aviso de un incendio en la localidad zamorana.
Un bombero ha resultado herido tras caerse del tejado de una vivienda en la localidad zamorana de Valdescorriel tras acudir a sofocar un fuego, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.
A las 15:15 horas la sala recibía una llamada de los Bomberos de Benavente en la que se indicaba que acudían al fuego de una vivienda que se había producido a la entrada de Valdescorriel, municipio zamorano. Hasta el lugar también acudía la Guardia Civil (COS) de Zamora.
A las 15:25 horas, el 112 recibía otra llamada de un alertante particular que solicitaba asistencia sanitaria para atender a un bombero que había resultado herido tras caerse del tejado de la vivienda.
Según indicaba dicho alertante, no estaba atrapado, pero requería asistencia sanitaria por lo que se dio aviso a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha movilizado una UVI móvil al lugar.