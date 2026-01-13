Engi, chef, sobre el secreto del pollo asado perfecto: "Se tarda 2 horas y solo tiene 3 pasos"

Montaje de EL ESPAÑOL de Castilla y León con Engi y un pollo asado

El chef zamorano Engi Ignat, conocido en redes como @cocinaderecho, acumula la friolera de 645.000 seguidores en Instagram, 351.800 en TikTok, 338.000 en Facebook y 233.000 suscriptores en YouTube.

Sus vídeos son de los más populares en todas estas redes sociales y suman millones de visitas gracias a sus recetas sencillas, caseras y, sobre todo, a la naturalidad y desparpajo de Engi a la hora de explicar sus elaboraciones.

Célebres son ya sus frases "aceite de oliva virgen extra, como yo" o "al lío", y tal es su popularidad que ha conseguido abrir dos hamburguesería gourmet en Zamora y Valladolid, bajo el nombre de 'Qlona'.

Pues precisamente en uno de sus vídeos más populares de YouTube, el chef y empresario culinario ha compartido su receta para conseguir un pollo asado "perfecto". Según él, se trata de una combinación de sencillez, técnica y pequeños trucos que marcan la diferencia en sabor y textura.

Engi comienza su receta con la guarnición, que considera "casi igual de importante que la carne". Así que su elección para esta receta "espectacular" incluye patata agria, cebolla y tomate maduro.

A continuación, limpia, pela y corta todas las verduras, y sugiere forrar la bandeja con papel de aluminio para evitar que cualquier impureza de la bandeja afecte la comida.

Añade ajo machacado, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y sal, y hornea la guarnición a 190 grados durante media hora para que se vaya impregnando de sabor.

El pollo que utiliza pesa 2,385 kilols e indica que tuvo un coste de 8,59 euros. Para condimentarlo, prepara un mejunje sencillo con pimienta de Jamaica, tomillo, pimentón, pimienta negra, ajo laminado, sal, miel y aceite de oliva virgen extra. Además, el cocinero zamorano añade un chorrito de vinagre para que los sabores penetren en la carne.

Antes de hornear, Engi abre el pollo por la pechuga, quita el exceso de grasa y aplasta ligeramente los huesos, orientando los brazos hacia arriba.

Según explica, esto permite que la carne absorba mejor los sabores y que el pollo se cocine de forma más uniforme. Coloca el pollo sobre una rendija para que los jugos caigan sobre la guarnición, impregnándola y mejorando la cocción.

La cocción se realiza en etapas: primero, piel hacia abajo durante 20-30 minutos a 180 grados; luego se da la vuelta y la piel queda arriba.

En este punto, Engi seca ligeramente la piel con papel absorbente entre pinceladas del mejunje para lograr un acabado más crujiente. Aplica otra capa del condimento sobre toda la superficie y continúa la cocción.

En la última fase, eleva la temperatura a 220 grados y añade un chorrito de vino blanco sobre la guarnición, que al evaporarse genera vapor dentro del pollo, aumentando su jugosidad y aroma.

Tras dos horas de preparación y cocción, el resultado es un pollo dorado, con piel crujiente y guarnición impregnada del sabor de la carne.

Engi anima a sus seguidores a reproducir la receta en casa, destacando la combinación de ingredientes básicos, técnicas precisas y pequeños trucos que hacen la diferencia y sentencia que "es una auténtica locura de pollo".