Cierra el último rincón dulce del casco antiguo de Zamora: adiós a La Tahona de la Rúa

La Tahona de la Rúa ha cerrado sus puertas con la entrada del nuevo, dejando vacío uno de los últimos espacios dedicados a la panadería artesanal y la pastelería en el casco antiguo de Zamora.

El establecimiento, convertido en salón de té y cafetería por los hijos del famoso artesano Julián Prieto, era punto de encuentro del vecindario y parada obligada para los visitantes de la zona histórica en su camino a la Catedral.

La familia Prieto pone así fin a décadas de actividad empresarial con la clausura del local, que durante años combinó la venta de pan, bollería, empanadas y dulces artesanales con la posibilidad de disfrutar de café o un buen vino.

El establecimiento, que había iniciado su transformación en 2013, se convirtió en un acogedor salón de té y cafetería, donde antes se ubicaban los grandes hornos.

Además, su pequeña terraza interior permitía a los clientes disfrutar de sus productos artesanales mientras se resguardaban del frío en las tardes de invierno zamoranas.

Su cierre supone un duro golpe para los vecinos del casco antiguo y un vacío en la oferta turística y gastronómica de la zona, que pierde así un referente histórico y familiar de la panadería artesanal.