Los zamoranos han perdido más de 750.000 euros en estafas de criptomonedas en 2025: señales de alerta

La entrada de una oficina de intercambio de criptomonedas. Nacho Doce Reuters Barcelona

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha alertado del incremento de la ciberdelincuencia y las estafas en criptomonedas en la provincia y la capital, tras la reunión de coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Ángel Blanco ha destacado tras este encuentro semanal que la ciberdelincuencia está en aumento, especialmente en la capital.

"En el año 2025, en la provincia, una de cada cuatro denuncias presentadas es por ciberdelincuencia", ha señalado, y advirtió que este porcentaje seguirá creciendo en la ciudad.

El subdelegado ha puesto especial énfasis en las estafas relacionadas con las criptomonedas, que ya superan las treinta denuncias durante 2025 en Zamora ciudad y provincia, con un importe defraudado que supera los 750.000 euros.

Blanco también ha advertido que identificar este tipo de estafas puede ser complicado, pero existen señales de alerta claras que los ciudadanos deben conocer.

Entre las recomendaciones, el subdelegado ha insistido en operar únicamente con entidades autorizadas, desconfiar de promesas de beneficios rápidos y seguros, y extremar precauciones ante presiones para invertir de inmediato o supuestos respaldos de famosos en redes sociales.

"Tenemos que extremar las precauciones al máximo y ante cualquier duda o sospecha tenemos que llamar inmediatamente a la Policía Nacional al 091 o a la Guardia Civil al 062", ha concluido.