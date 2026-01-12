La IA resuelve el misterio de la desaparición hace 60 años en Zamora de una valiosa pintura gótica: estaba en EEUU

La utilización de herramientas basadas en inteligencia artificial ha hecho posible localizar en Estados Unidos una tabla gótica del siglo XV atribuida a Nicolás Francés, figura destacada del gótico internacional, procedente originalmente de la provincia de Zamora.

La pieza pertenecía al antiguo retablo de la iglesia de San Miguel de Villalpando y llevaba más de sesenta años fuera del radar tras abandonar la localidad en 1957, sin que se conociera su destino desde entonces.

Ese conjunto artístico estaba integrado por cuatro tablas de similares características. Tres de ellas ya habían sido identificadas y se conservan en el Museo de Arte de Cincinnati, el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Museo de Montserrat, mientras que la cuarta permanecía desaparecida de los registros y circuitos museísticos.

Tabla gótica pintada a mediados del siglo XV por Nicolás Francés

El hallazgo es fruto de una investigación dirigida por el historiador del arte Jaime Gallego, responsable de ZamorArte, que ha aplicado una metodología novedosa para rastrear la obra.

Después de varios meses de trabajo, Gallego localizó un negativo fotográfico de 1960 en el Institut Amatller, perteneciente al archivo del historiador y marchante José Gudiol Ricart. Esta imagen demostraba que la tabla había pasado por el mercado internacional del arte y se convirtió en un elemento decisivo para reconstruir su trayectoria.

A partir de ahí, se examinó la correspondencia entre la Schaeffer Gallery de Nueva York y el Cincinnati Art Museum, donde quedó constancia del interés de esta última institución por adquirir la pintura. Sin embargo, los documentos consultados confirman que la compra no llegó a materializarse.

Para averiguar dónde se encontraba actualmente la obra, se aplicaron sistemas de inteligencia artificial sobre la imagen histórica. El análisis permitió detectar dos coincidencias exactas con fotografías recientes tomadas por visitantes del museo que la alberga hoy.

El estudio de los metadatos de esas imágenes condujo a su identificación en los archivos digitales del Michele and Donald D’Amour Museum of Fine Arts, en Springfield, Massachusetts. El propio museo ha confirmado que conserva la tabla, titulada Procesión al Monte Gargano, expuesta en su sección de arte medieval.

La institución estadounidense ha colaborado con ZamorArte en la reconstrucción del recorrido de la obra hasta su incorporación a la colección, aportando documentación y material gráfico. Esta cooperación ha permitido dar por cerrada la investigación sobre el paradero de la cuarta tabla del retablo de San Miguel.

Según ha indicado Jaime Gallego, "aunque duele tener esta y otras pinturas tan lejos de Villalpando, hoy solo queda lamentar que el patrimonio se haya malvendido y asumir que no se pueda exigir su devolución", al tiempo que ha insistido en la importancia de reforzar la protección del patrimonio que todavía se conserva.

El historiador ha señalado que el descubrimiento "es un motivo más para valorar el patrimonio que aún se conserva y cuidarlo de mejor manera", y ha llamado la atención sobre la situación de la iglesia de San Miguel, de donde salieron las tablas, que "se encuentra en un estado de grave deterioro".

Gallego ha destacado también que "las cuatro tablas de Nicolás Francés han sido las mejores embajadoras de la villa" y ha expresado su deseo de que algún día puedan reunirse en una exposición temporal en el futuro Museo de la iglesia de San Pedro de Villalpando.

La investigación sobre las pinturas góticas de San Miguel será presentada en el Congreso Internacional Memoria de la Ausencia, que se celebrará próximamente en Burgos. En ese contexto, el próximo 23 de enero Jaime Gallego ofrecerá una ponencia centrada en el recorrido de estas obras y en el patrimonio villalpandino expoliado durante el siglo XX.