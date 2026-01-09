Rehabilitar casas vacías y fijar alquileres asequibles para atraer población: la nueva apuesta en Zamora

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, han firmado un protocolo Jcyl

La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora han firmado este martes un protocolo de colaboración para promover la rehabilitación de viviendas de titularidad privada en la provincia con el fin de destinarlas al alquiler asequible, priorizando a trabajadores que necesitan alojamiento para desarrollar su actividad laboral en el territorio.

El acuerdo ha sido suscrito por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

El protocolo establece el marco de cooperación institucional necesario para poner en marcha una nueva línea de ayudas orientada a incrementar la oferta de vivienda en alquiler y contribuir a la fijación de población en el medio rural.

De carácter declarativo, el documento fija las bases para articular ayudas destinadas a la rehabilitación de inmuebles y viviendas privadas actualmente desocupadas o infrautilizadas, incentivando a sus propietarios a incorporarlas al mercado del alquiler a precios asequibles.

La iniciativa se inspira en la experiencia del programa Rehabitare, desarrollado por la Junta de Castilla y León desde 2009, que ha permitido recuperar viviendas e inmuebles de titularidad municipal para destinarlos al alquiler social, con resultados positivos tanto en el acceso a la vivienda como en la revitalización económica y social del medio rural.

Con este nuevo acuerdo, ambas instituciones extienden esta filosofía de actuación al parque residencial privado, dando respuesta a la existencia de viviendas vacías que requieren rehabilitación y a la creciente demanda de alojamiento por parte de trabajadores y familias que desean asentarse en la provincia.

Financiación compartida

El protocolo recoge el compromiso de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora de diseñar una línea de ayudas cofinanciada al 50 % por ambas administraciones. Los compromisos jurídicos, económicos y de gestión se concretarán posteriormente mediante la firma de un convenio específico.

La vigencia inicial del acuerdo es de cuatro años desde su firma, con posibilidad de prórroga anual hasta un máximo de ocho años, lo que permitirá consolidar esta línea de actuación a medio y largo plazo

El objetivo final de la iniciativa es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a personas con menor nivel de renta, favorecer la emancipación de los jóvenes y contribuir a la fijación de población en el medio rural zamorano.

Asimismo, la rehabilitación de viviendas privadas permitirá optimizar el parque residencial existente, mejorar el estado del patrimonio edificado y generar actividad económica y empleo local a través de las obras.

Con este protocolo, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora refuerzan su colaboración institucional en materia de vivienda, avanzando en políticas activas orientadas al alquiler asequible, la cohesión territorial y el desarrollo económico y social de la provincia.

Actuaciones de vivienda en Zamora

Al inicio de la legislatura, la provincia de Zamora contaba con un parque público de 1.033 viviendas, de las que 751 estaban destinadas a venta y 282 al alquiler. Desde entonces, la Junta ha impulsado diversas actuaciones para ampliar esta oferta, como la promoción de 15 viviendas en venta bonificada para jóvenes en Santa Cristina de la Polvorosa, ya entregadas, con una inversión de 1,86 millones de euros.

También destaca la construcción de 42 viviendas en régimen de alquiler social tipo cohousing en la calle Burgos de Zamora capital, con una inversión de 5,56 millones de euros, así como la rehabilitación de 36 viviendas del programa Camineros en Zamora y Puebla de Sanabria, destinadas al alquiler joven, con una inversión de 4,35 millones de euros.

A estas actuaciones se suman la recuperación de 70 viviendas en el medio rural a través del programa Rehabitare, con una inversión total de 4,43 millones de euros, y la adquisición de 15 viviendas en la provincia por un importe aproximado de 0,5 millones de euros.

Además, ya ha sido licitada la construcción de 36 viviendas de promoción pública destinadas a venta bonificada para jóvenes menores de 36 años en Benavente, y se trabaja en nuevos proyectos residenciales en Zamora vinculados a la implantación de las instalaciones militares de Monte la Reina.