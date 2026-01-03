Trasladan al hospital a un hombre inconsciente tras intoxicarse por la mala combustión de un brasero

Un hombre de 78 años ha sido trasladado al hospital de Benavente tras una intoxicación en una vivienda situada en la calle Cementerio, en San Pedro de Ceque (Zamora),

Una llamada a las 23:33 horas de ayer alertó de que el hombre se encontraba inconsciente, por lo que desde el 1-1-2 se movilizó una UVI móvil hasta la vivienda.

En el lugar, el personal sanitario solicita la presencia de bomberos tras saltarles el detector de monóxido de carbono y tratarse de una intoxicación producida por un brasero que hay en la vivienda.

Desde el 1-1-2 se avisa a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de Rionegro del Puente, que dan las indicaciones necesarias para ventilar la vivienda.

Finalmente, Sacyl traslada al afectado en UVI móvil al hospital.