El grupo de amigos que hace realidad la Cabalgata de Reyes de Zamora: "Somos 400 personas y una sola costurera"

La Cabalgata de los Reyes Magos de Zamora no empieza la tarde del 5 de enero. Comienza casi un año antes, cuando aún resuenan los aplausos del final del desfile anterior. Porque la magia existe, pero la trabajan con 365 días de antelación quienes hacen realidad esta noche tan mágica de llegada de Sus Majestades a la Perla del Duero.

"Nada más terminar la cabalgata del año pasado ya estamos pensando en la siguiente", explica el coordinador general, Luis Fernando García, al frente de la Asociación Cultural Colados de Zamora, encargada de organizar el evento junto al Ayuntamiento de Zamora.

El primer paso llega con la licitación municipal. "Sale el pliego, nos presentamos y, a partir de ahí, empieza todo otra vez", explica. Antes incluso de saber si este grupo de amigos que acabó siendo asociación repetirán, el equipo ya pregunta a proveedores clave si están dispuestos a continuar.

Fabricación de las carrozas de la empresa Rurro, de Morales de Toro Cedida

"Con todo eso ya decidimos presentarnos", detalla Luis Fernando. La preparación, en realidad, nunca se detiene. La Cabalgata de Reyes de Zamora se piensa de año en año, sin pausa.

Ese amplio margen de maniobra es imprescindible porque hay decisiones que no admiten improvisación, ya que los dos pilares fundamentales del evento: las carrozas y el vestuario, van de la mano. "Todo debe encajar", señala Luis Fernando, ya que la temática de ambos elementos debe coincidir y ser un espectáculo visual bien engranado.

El diseño de esa mágica noche no parte de cero. En este caso, la asociación confía en la empresa Rurro, de Morales de Toro para sus carrozas.

Estos disponen de un catálogo amplio de carrozas y plataformas que alquila por toda España, pero "o eres rápido y alquilas lo que quieres o te toca elegir entre lo que no han alquilado otros", resume el coordinador. Porque "a lo mejor quieres traer un elefante enorme y hacer temática oriental, pero ya lo tienen comprometido".

Además, el pliego impone requisitos técnicos muy concretos. "Te exigen que las carrozas tengan determinadas luces LED y condiciones de seguridad", explica Luis Fernando.

Por eso la elección del proveedor es clave y en este caso se confía siempre en el producto zamorano. "Con Rurro sabemos que cumplimos todo lo que nos piden", asegura el coordinador. Materiales homologados, iluminación adecuada y garantías técnicas que permiten centrarse en lo creativo sin sobresaltos.

Una Cabalgata completamente renovada

Este año, la Cabalgata de Zamora va a ofrecer una renovación total. "Las carrozas son todas nuevas. No hay ninguna que repita, ni que haya estado antes en Zamora, tampoco los tronos de los Reyes", explica el coordinador.

A eso se suma un vestuario completamente nuevo y nunca visto para Melchor, Gaspar y Baltasar, acorde a esta renovación de sus tronos. "Todo se ha hecho para la ocasión", recalca.

Una de las carrozas que se estrenarán este año en Zamora Cedida

El mal trago del año anterior sigue muy presente para la asociación. Cabe recordar que un intenso aguacero condicionó el desfile y obligó a acelerar y recortar el recorrido. "Nos cayó una tromba de agua tremenda y el vestuario no se pudo lucir del todo", lamenta Luis Fernando.

Por eso, este año hay una doble intención: estrenar los nuevos ropajes y, al mismo tiempo, "que luzca lo que el año pasado no pudo verse como queríamos".

Vestuario del año pasado de la Cabalgata de Reyes de Zamora Cedida

La temática elegida para la Noche de Reyes de 2026 introduce un universo de fantasía con guiños marinos. Las carrozas no vinculadas a los tronos reales están creadas con ese imaginario acuático, con personajes y escenografías que exigen un vestuario específico, diseñado y adaptado para cada plataforma.

Ahí entra en escena La Calesa y su incansable costurera Inés Tostón. Esta magnífica artesana es una figura clave en la trastienda del desfile. "Ella sola piensa, diseña y cose", afirma el coordinador. Desde el primer momento conoce la temática, "sabe lo que queremos y se pone a consultar precios, a dibujar y a hacer sus patrones".

Inés Tostón cosiendo los trajes para la cabalgata Cedida

El trabajo no es inmediato, ya que "lleva más de tres meses cosiendo", explica el coordinador. Inés busca referencias, estudia modelos, adapta ideas y las convierte en trajes reales. "Me va mandando fotos y yo le digo si encaja o no", apunta Luis Fernando. Todo depende, una vez más, de las carrozas. Ya que vestuario y escenografía avanzan en paralelo.

La magnitud del esfuerzo de Inés impresiona. Solo este año, la artesana confeccionará "por lo menos 200 trajes nuevos". A ellos se suman otros alquilados o adaptados para completar el conjunto. "Si cambias la temática, tienes que invertir de nuevo", recuerda Luis Fernando.

Made in Zamora

La Cabalgata de Reyes 2026 contará con más de 400 personas implicadas, desde figurantes hasta personal técnico, con una participación muy importante de colectivos culturales y sociales de la ciudad.

En el recorrido estarán presentes la Agrupación Musical Virgen de la Vega, la Banda de Música de Zamora y la Banda de Música Maestro Nacor Blanco, junto a grupos de teatro como Natus, Atrezzo, Capitonis Durii y Juan del Enzina. A lo largo del desfile se repartirán en torno a 60.000 piruletas en mano. "Tocamos a una pirueta por habitante de la ciudad", bromea Luis Fernando.

Parte de los miembros de la Asociación Cultural Colados de Zamora, durante la Cabalgata de 2025 Cedida

Se trata de un evento clave para la capital que se construye desde una apuesta consciente por lo local. A la música y el teatro se suman expresiones de calle como la Batukada Mudarte y la Batukada Nikki Drum, además de la participación de la asociación de coches antiguos Seña Bermeja, que aportará un componente visual y patrimonial al desfile.

Carrozas, vestuario y coordinación se apoyan en empresas y profesionales de la provincia, una decisión que no es casual. "Trabajamos con gente de aquí, con proveedores que conocemos y que saben lo que exige esta cabalgata", explica Luis Fernando, convencido de que esa cercanía es una garantía.

También se implican asociaciones vecinales y colectivos tradicionales como la AAVV Pantoja y las Águedas de San José Obrero, que refuerzan el carácter participativo y comunitario de la cita.

Esta forma de trabajar permite cumplir los requisitos técnicos del pliego y, al mismo tiempo, sostener un proyecto cultural que genera empleo y continuidad.

Desde el diseño de las carrozas hasta la confección de más de doscientos trajes, todo se realiza con manos zamoranas, con la colaboración de colectivos como Patinadora Zamoranos, que aportarán dinamismo al desfile. Una manera de que la magia de los Reyes no solo se vea en la calle, sino que también se quede en Zamora.