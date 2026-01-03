La ampliación de Zamora Norte avanza: un gigante industrial con 1,4 millones de m2 de suelo productivo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado las obras.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha supervisado sobre el terreno el avance de las obras de urbanización del polígono industrial Zamora Norte.

Esta actuación, considerada "estratégica" para el oeste de la Comunidad, cuenta con una inversión global de 18,25 millones de euros.

El proyecto, cuyo protocolo de ampliación fue firmado por el presidente Mañueco el pasado 4 de diciembre, sumará 48,4 hectáreas adicionales de suelo industrial contiguas al polígono actual.

Con este desarrollo, la superficie total superará los 1,4 millones de metros cuadrados, convirtiendo a Zamora Norte en uno de los principales polos productivos de Castilla y León.

Las obras, que comenzaron en abril, tienen un plazo de ejecución de 18 meses. Suárez-Quiñones destacó que los trabajos avanzan según el calendario previsto para dotar a las parcelas de todos los servicios necesarios de viario y equipamiento, respondiendo así a la "elevada demanda empresarial" en este enclave.