El Zamora CF rompe su relación con la Diputación Provincial por el contrato de patrocinio e iniciará acciones legales

Reunión de la directiva del Zamora CF con Javier Faúndez y Juan del Canto

El Zamora CF y la Diputación Provincial han roto sus relaciones institucionales tras no formalizarse el contrato de patrocinio previsto para la temporada 2025-2026.

Ambas partes han hecho públicos comunicados para explicar lo sucedido y en ellos coinciden en relatar un proceso administrativo fallido, aunque difieren en la valoración de sus causas y consecuencias, lo que ha derivado en una ruptura de la relación institucional.

El Zamora CF explica que, desde la llegada de la actual propiedad, ha mantenido un diálogo constante con las administraciones públicas para explorar fórmulas de colaboración.

En una reunión celebrada el 22 de octubre de 2024 con la Diputación se plantearon distintas opciones, entre ellas una subvención nominativa similar a la existente con el Ayuntamiento de Zamora.

Según el club, finalmente se optó por un contrato de patrocinio a propuesta de los técnicos provinciales, una fórmula que aceptó pese a considerarla menos favorable por la obligación de asumir el 21% de IVA.

El 14 de febrero de 2025 se definieron los hitos administrativos y se fijó un calendario de pagos entre septiembre y diciembre de 2025, aunque los pliegos no se publicaron al cierre de la temporada 2024-2025.

El Zamora CF sostiene que, aun sin adjudicación formal, instaló desde el inicio toda la publicidad institucional solicitada, visible en la equipación, el estadio, las instalaciones de entrenamiento, el autobús del primer equipo, el photocall, la web y las redes sociales. Afirma que actuó "de buena fe y confiando en la palabra dada".

Por su parte, la Diputación Provincial señala que el procedimiento se desarrolló conforme a la legalidad y bajo el criterio de los informes técnico-jurídicos.

De hecho, la institución provincial recalca que en el Presupuesto General de 2025 figuraba consignada una partida económica para el patrocinio del Zamora CF, siguiendo las indicaciones técnicas y dentro del marco legal aplicable.

El club detalla que la mesa de contratación no propuso la adjudicación hasta el 25 de noviembre, condicionándola a la presentación de diversa documentación administrativa, incluida la acreditación de solvencia técnica y económica y un aval bancario. Añade que toda la documentación fue aportada y validada en una reunión celebrada el 15 de diciembre.

Sin embargo, en esa sesión se requirió documentación adicional para acreditar haber gestionado contratos de patrocinio por al menos el 70% del valor del contrato, cifrado en 104.132,23 euros. El Zamora CF asegura que entonces aportó las facturas el 16 de diciembre, pero la mesa no volvió a reunirse hasta el día 22.

En esa última reunión, según el club rojiblanco, se concluyó que no se había acreditado la solvencia técnica exigida, al considerar que los contratos y facturas correspondían a dos anualidades y que no se había aportado justificante de pago. Pero aseguran que el procedimiento se declaró desierto y el 29 de diciembre se comunicó la imposibilidad de formalizar el contrato.

El Zamora CF sostiene que su ejercicio económico se estructura por temporadas deportivas, del 1 de julio al 30 de junio, y que nunca se le requirió formalmente un justificante de pago ni se le concedió trámite de subsanación, lo que califica como una situación de indefensión. Añade que la Diputación no ofreció alternativa y comunicó la pérdida íntegra de la cantidad comprometida.

Mientras que la Diputación manifiesta que "siente lo sucedido" y que la intención del equipo de Gobierno era que el patrocinio se llevara a cabo, pero recalca que no puede "saltarse la ley ni obviar los procedimientos administrativos", ni contradecir informes técnicos y jurídicos que considera preceptivos y vinculantes.

El club cifra en 180.000 euros brutos el impacto presupuestario del patrocinio no formalizado y señala que la situación afecta a la planificación económica de una temporada en una categoría que define como "estructuralmente deficitaria".

También indica que reservó espacios publicitarios que no pudo comercializar con terceros, lo que, según afirma, le ha generado un perjuicio económico doble.

La Diputación defiende que mantiene intacto su compromiso con el deporte provincial, basado en una planificación "responsable, transparente y ajustada a la legalidad", y en garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las entidades deportivas de la provincia.

En este contexto, la institución provincial anuncia que en el Presupuesto de 2026 se contempla una dotación de 175.000 euros para una convocatoria pública dirigida a las sociedades anónimas deportivas de la provincia, a la que el Zamora CF podrá concurrir si lo estima oportuno y cumple los requisitos establecidos.

El Zamora CF considera que lo ocurrido ha provocado una "quiebra grave y profunda de la confianza" y da por finalizada cualquier vía de cooperación en los términos actuales.

El Consejo de Administración anuncia acciones legales en defensa de los intereses del club y la retirada inmediata de toda la publicidad institucional de la Diputación al entender que se ha prestado un servicio sin contraprestación económica.