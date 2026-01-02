Así se puede aparcar en el centro de Zamora por 3,49 euros

Presentación de los descuentos del parking de La Marina

El Ayuntamiento de Zamora y Telpark han puesto en marcha una nueva campaña de descuentos en aparcamiento en el centro de la ciudad con el objetivo de apoyar al comercio y la hostelería local durante el mes de enero. La iniciativa permite estacionar hasta 12 horas por 3,49 euros en el parking del parque de la Marina.

La promoción estará disponible entre el 7 y el 31 de enero y se articula a través de los paquetes Multipass de Telpark, en modalidades de 5, 10 y 20 usos.

Estos bonos tienen una validez de un año y pueden adquirirse exclusivamente a través de la aplicación móvil de la compañía.

El sistema Multipass permite la entrada y salida automática del aparcamiento mediante lectura digital de la matrícula, lo que agiliza el acceso sin necesidad de tiquet.

Además, el usuario puede modificar la matrícula asociada al bono de forma flexible desde la propia aplicación, adaptándolo a distintas necesidades.

La campaña incorpora también un incentivo vinculado a la movilidad sostenible. Los usuarios que adquieran un paquete Multipass obtendrán un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos en todos los aparcamientos Telpark con puntos de carga de España hasta el 30 de junio.

En ediciones anteriores, esta iniciativa ha permitido que miles de zamoranos y zamoranas se beneficien de condiciones ventajosas para aparcar en el centro.

Según los datos portados por el Consistorio, la medida ha contribuido a incrementar la afluencia a la zona comercial, especialmente durante el periodo de rebajas, y a facilitar el acceso tanto a residentes como a visitantes.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Promoción Económica, David Gago, ha señalado que "en un mes de baja actividad comercial como es enero" esta promoción "le viene bien al comercio, le viene bien a la ciudad y le viene bien a la hostelería".

Por parte de Telpark, su director de Off-Street en Iberia, Ignacio Merry del Val, ha destacado que "esta colaboración estable con el Ayuntamiento de Zamora permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles, que apoyan directamente la actividad económica local y facilitan la movilidad y el acceso al centro".

El Ayuntamiento de Zamora y Telpark mantienen desde hace años una colaboración continuada en campañas dirigidas a favorecer el comercio y la hostelería local mediante un acceso ordenado y eficiente a los aparcamientos del centro urbano.

Actualmente, Telpark gestiona en Zamora más de 1.200 plazas de aparcamiento, tanto subterráneas como en superficie.