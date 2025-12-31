Puente anuncia que Sanabria recuperará la primera frecuencia matinal del AVE en 2026: "Será una realidad"

Intervención del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este miércoles en el Congreso.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado esta mañana de Nochevieja que la primera frecuencia matinal del AVE en Sanabria se recuperará en 2026.

Puente ha señalado en una entrevista con la Cadena SER que "la comunicación a primera hora que reclama Sanabria el año que viene será una realidad" y ha asegurado que Renfe "está trabajando" en esta medida, como ya adelantó hace unas semanas en el programa 'Hora Veintipico' de la misma cadena.

El ministro ha explicado que se están valorando "varias opciones" para restablecer el servicio. Entre ellas, plantean aprovechar la conexión con Lugo de "primera hora" para que los trenes también paren en Sanabria y A Gudiña.

Eso sí, Puente ha precisado que el Ministerio y Renfe todavía no han decidido si moverán frecuencias de media mañana o añadirán una nueva en la estación de Otero de Sanabria.

Cabe recordar que Sanabria contaba originalmente con ocho frecuencias de alta velocidad al día y actualmente dispone de seis. Óscar Puente aseguraba en esa entrevista previa con el cómico salmantino Héctor de Miguel, que la eliminación de esas dos paradas "no fue un capricho", sino una medida de optimización del servicio.

Puente detalló en esos días que la reducción de frecuencias se aplicó también en A Gudiña, Medina del Campo y Segovia para crear un tren más directo que solo parara en Zamora y redujera los tiempos de desplazamiento a A Coruña y Vigo.

Según el ministro, esta estrategia buscaba aumentar la competitividad del tren frente al avión, incrementando la cuota de mercado ferroviaria en rutas como Madrid-Santiago de Compostela.

A pesar de la disminución de servicios, Puente reiteraba que el número de viajeros en Sanabria había crecido. "Nuestro propósito es dar un mejor servicio con los recursos disponibles. Con seis trenes estamos moviendo un 30% más de viajeros", aseguraba en la Cadena SER.