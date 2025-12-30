Así serán las 36 viviendas públicas para jóvenes en Benavente: descuento del 20% y alquiler con opción a compra

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), ha puesto en marcha un ambicioso proyecto residencial en Benavente.

Esta iniciativa, que cuenta con una inversión total de 4.318.390,57 euros, tiene como principal objetivo facilitar el acceso a una vivienda a la población joven de la localidad zamorana.

La promoción se levantará sobre una parcela de la avenida Plaza de Toros número 29, cedida por el Ayuntamiento de Benavente, y constará de un edificio de 36 viviendas distribuidas en planta baja y cuatro alturas.

El proyecto está específicamente diseñado para atender la demanda de menores de 36 años bajo un régimen de venta bonificada en un 20 % o de alquiler con opción de compra, lo que representa un importante incentivo económico para el arraigo de este colectivo en el municipio.

Desde el punto de vista arquitectónico, el inmueble se organiza en torno a dos portales independientes con accesos desde la avenida principal. El primero de ellos dará servicio a 16 viviendas, de las cuales doce dispondrán de tres dormitorios con superficies de hasta 84 metros cuadrados, mientras que las cuatro restantes serán de dos dormitorios.

Por su parte, el segundo portal albergará 20 viviendas adicionales, con una distribución de doce unidades de tres dormitorios y ocho de dos dormitorios. Todas las viviendas de la promoción cuentan con terraza, salón-cocina, plaza de garaje y, en la mayoría de los casos, dos baños completamente equipados.

Uno de los pilares fundamentales de esta obra es la sostenibilidad y la eficiencia energética. El edificio contará con una caldera centralizada de biomasa para el suministro de calefacción y agua caliente, garantizando un sistema respetuoso con el medio ambiente.

Además, la construcción empleará sistemas industrializados avanzados para optimizar costes y reducir plazos, cumpliendo con los estándares de calidad del sello 'Tuya Vivienda' y alcanzando la máxima certificación energética de calificación A.