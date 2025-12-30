Los policías municipales de Zamora pasan a tener dos turnos de trabajo, cerrando la polémica con el Ayuntamiento

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Zamora celebrado este martes, 30 de diciembre, ha aprobado la modificación de la jornada de la Policía Municipal, el expediente de contratación del servicio de Ayuda a domicilio y el protocolo de cesión de la estación de autobuses a la Junta de Castilla y León.

La sesión ha comenzado, como es habitual, con dos minutos de silencio en memoria de las siete mujeres asesinadas en el último mes, víctimas de violencia de género.

La Corporación ha dado luz verde al cambio en la organización del trabajo de la Policía municipal, que pasa de tres a dos turnos, tal y como recoge la modificación del Acuerdo Regulador.

El acuerdo llega tras el consenso alcanzado por unanimidad en la Mesa Sectorial de Policía y en la Mesa General de Negociación, con la participación de la Concejalía de Personal y los representantes sindicales, y tras ser avalado por la mayoría de los agentes.

Con esta modificación, la jornada laboral se estructura en un turno de día de 14 horas y 30 minutos efectivos, de 07:45 a 22:15 horas, y un turno de noche de 10 horas efectivas, de 22:00 a 08:00 horas.

Quedan excluidos del turno nocturno los policías destinados a oficinas de mañana y quienes estén exentos por edad, enfermedad o situaciones especiales como la conciliación de la vida laboral y familiar.

Al turno de noche se le aplica un coeficiente corrector de 0,42 horas, de modo que cada turno de 10 horas efectivas computa como 14 horas y 20 minutos.

Tras descontar vacaciones y asuntos propios, esta organización supone entre 97 y 105 jornadas de trabajo al año para los agentes que realizan noches.

Además, mientras se materializaba este acuerdo con los policías municipales, parte del cuerpo municipal de Bomberos de Zamora acudía al salón de plenos, para reivindicar sus propias reclamaciones a la concejala de Personal, Laura Rivera.

Varios de ellos han mostrado carteles con la palabra "igualdad", para visibilizar que ellos aún no han logrado un acuerdo con la concejala, que sí han podido alcanzar sus compañeros de la Policía Municipal.

Ayuda a domicilio

El Pleno aprobó también el expediente de contratación del servicio de Ayuda a domicilio, dividido en dos lotes. El primero incluye la atención en el domicilio, la atención personal, la relación con el entorno y otros apoyos, mientras que el segundo se destina al servicio de comida a domicilio.

El valor estimado del contrato asciende a 24.123.168 euros, con 22.487.040 euros para el primer lote y 1.636.128 euros para el segundo.

La licitación fija un tipo máximo anual de 5.025.660 euros. El plazo de presentación de ofertas será de 40 días naturales a contar desde la publicación del anuncio en la plataforma de contratación correspondiente.

El servicio de Ayuda a domicilio se concibe como una prestación orientada a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia.

Su objetivo es contribuir a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual mediante apoyos de carácter personal, socioeducativo, doméstico y social.

En Zamora, este servicio ha experimentado un crecimiento sostenido en usuarios, horas y financiación. En 2015, el número de beneficiarios apenas alcanzaba los 300, mientras que para 2026 se prevé que superen los 1.000.

Las horas de atención han pasado de 71.000 a 240.000 y la financiación de 1,1 millones a más de 5 millones de euros anuales, con el consiguiente impacto en la creación de empleo en un sector mayoritariamente femenino.

Cesión de la estación de autobuses a la Junta

En la misma sesión, el Pleno aprobó los trámites para la resolución por mutuo acuerdo del convenio de cesión de uso de la estación de autobuses interurbanos de Zamora, firmado en 1991 entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León.

La medida se articula mediante el Protocolo General de Actuación que permitirá a la Administración autonómica disponer plenamente de la instalación para acometer su modernización.

Este protocolo fue firmado el pasado 11 de diciembre por el alcalde de Zamora y el presidente de la Junta de Castilla y León. El objetivo es garantizar el interés público y facilitar las inversiones necesarias para la actualización integral de la estación.

El anteproyecto de la nueva estación contempla una inversión prevista de 7 millones de euros. El plan incluye la demolición del edificio actual y la construcción de uno nuevo, de una sola planta, accesible, adaptado a las nuevas tecnologías y diseñado para eliminar los desniveles y barreras arquitectónicas existentes.

Día Mundial de la Infancia

Por último, el Pleno aprobó una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia. El texto reafirma el compromiso municipal con la garantía de los derechos fundamentales de niños y niñas, así como con su bienestar, protección y participación activa en la sociedad.

La declaración subraya el papel de las entidades locales como administraciones más cercanas a la ciudadanía en la creación de entornos seguros, inclusivos y protectores.

En este marco, se destaca la especial sensibilidad del Ayuntamiento de Zamora como Ciudad Amiga de la Infancia, reconocimiento que ostenta desde 2021.