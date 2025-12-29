Zamora recibe un indeseado regalo de Navidad: una oleada de vandalismo se ceba con un monumento recién restaurado
Pablo Novo ha destacado que "estos se notan sobre todo cuando llegan este tipo de fiestas y coinciden con las vacaciones, se notan picos en el incremento del vandalismo.
Más información: El vandalismo, un agujero negro de casi 85.000 euros en el bolsillo de los zamoranos
La ciudad de Zamora está sufriendo una oleada de actos vandálicos coincidiendo con las festividades navideñas. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de Castilla y León, han destrozado seis de las nuevas jardineras de San Martín, correspondientes a la actuación B14 del proyecto Renaturaliza.
Además, el Arco de Doña Urraca, recientemente restaurado, ha aparecido con una pintada que será retirada mañana. Cabe recordar que los trabajos de limpieza de este tipo de monumentos tan delicados siempre suponen un desgaste para la piedra histórica del mismo
El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha señalado que se percibe un "incremento exponencial en el número de pintadas efectuadas en estas fechas respecto al ritmo del resto del año".
Además, varios elementos de mobiliario urbano han sido dañados en estos días, como media decena de papeleras, que han sido tumbadas en distintos puntos de la ciudad.
La obra aún en marcha en La Josa también ha sufrido daños, con un árbol destrozado durante los trabajos, mientras que numerosos robos de plantas se han registrado en parterres y jardineras.
Sobre estos episodios, Novo ha destacado que "estos se notan sobre todo cuando llegan este tipo de fiestas y coinciden con las vacaciones, se notan picos en el incremento del vandalismo que se sufre en distintos elementos de mobiliario urbano".
El concejal ha asegurado que, pese a las malas intenciones, los servicios de limpieza actúan con rapidez. "Son muy ágiles a la hora de corregir este tipo de situaciones", ha recalcado.
Sobre la responsabilidad de estos actos, lamenta que no se haya podido dar con los culpables, pero recuerda que, como en el caso del tobogán de hielo navideño, la colaboración ciudadana puede ser clave para "intervenir en el momento y detectar a quienes son los perpetradores".