La Diputación invertirá 280.000 euros en la mejora integral de la residencia de mayores Virgen del Canto de Toro

La Diputación de Zamora ha impulsado un plan de modernización de la residencia Virgen del Canto de Toro con una inversión total cercana a los 280.000 euros, destinada a mejorar la funcionalidad, la accesibilidad y el confort del centro.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, ha visitado hoy las instalaciones para conocer el alcance de las actuaciones realizadas y previstas.

En la visita ha estado acompañado por el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva, así como por el director del centro, Ignacio Toranzo, y el jefe del Servicio de Mantenimiento, Lorenzo Calzada, quienes han detallado las mejoras ejecutadas durante el año 2025 y las previstas para el próximo ejercicio.

Javier Faúndez visita la residencia de mayores Virgen del Canto en Toro

Durante 2025, la Diputación ha invertido cerca de 130.000 euros en distintas actuaciones centradas en reforzar las condiciones del edificio y los servicios que se prestan en él.

A esta cantidad se añadirán otros 150.000 euros ya consignados en los presupuestos de 2026, lo que eleva la inversión global hasta aproximadamente 280.000 euros.

Entre las intervenciones previstas para el próximo año figuran las obras para habilitar un acceso independiente a la residencia, la reforma de los vestuarios y la sustitución de la lavandería.

También se contempla la reforma de la zona de terapia ocupacional y la habilitación de nuevos despachos para mejorar la organización interna del centro.

Estas actuaciones buscan dotar a la residencia de las mejores condiciones posibles tanto para los residentes como para los profesionales que prestan servicio en sus instalaciones, con el objetivo de reforzar su papel como centro de referencia dentro de la red asistencial provincial.

A lo largo de 2025 ya se han ejecutado diversas mejoras, entre ellas la adecuación de la cocina y sus dependencias anexas, con un presupuesto de 48.000 euros, y la adquisición de nuevas cámaras frigoríficas por un importe de 14.000 euros.

También se han realizado obras de climatización en distintas dependencias del edificio, con una inversión de 11.000 euros, así como las actuaciones incluidas en el proyecto de accesibilidad y ajardinamiento del patio de la residencia, que han supuesto un coste de 46.000 euros.

De manera paralela, se han introducido mejoras en el sistema de calefacción que han permitido un ahorro estimado de unos 60.000 litros de combustible durante el presente año, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible del centro.

El conjunto de las actuaciones ha permitido una mejora integral de las condiciones de confort, seguridad y funcionalidad del edificio. En la actualidad, la Residencia Virgen del Canto cuenta con más de 50 trabajadores y atiende a entre 55 y 60 residentes.