El Ayuntamiento de Zamora intenta zanjar la polémica con los bomberos: "Dos acuerdos y un desacuerdo coyuntural"

La concejala de Recursos Humanos y Diálogo Social, Laura Rivera, ha informado sobre la postura del equipo de gobierno y el estado de las negociaciones con los bomberos del Ayuntamiento, tras la extensa polémica con el cuerpo municipal en los últimos meses.

Rivera ha asegurado que "no se ha quitado ningún derecho ya consolidado a los trabajadores y trabajadoras", incluyendo casos menos habituales como el abono por productividad por permanencia en la jubilación.

La concejala ha subrayado que se han mejorado las condiciones laborales de los empleados públicos "siempre guiados por la igualdad entre los empleados públicos y la mejora de los servicios a la ciudadanía".

Entre estas mejoras ha destacado la restitución de ayudas sociales congeladas en años anteriores, la creación de empleo mediante OEP y planes de empleo, la estabilización del empleo temporal mediante acuerdos, la ampliación de la conciliación para ciertos colectivos y la elaboración de una nueva RPT, que sustituye a la anterior de 1999.

Rivera ha aclarado que algunos puntos difundidos por los bomberos sobre desacuerdos no reflejan la realidad completa. Según ha explicado, existen "acuerdos iniciales, acuerdos pendientes de estudio, o desacuerdos hasta nueva fecha".

En la última reunión con los representantes sindicales, se presentaron cinco puntos: en dos hay acuerdo, dos están pendientes de cuantificación y uno mantiene "un desacuerdo coyuntural".

Los acuerdos ya alcanzados incluyen el reconocimiento del solape de guardia al final de los turnos de 24 horas, contabilizado como 30 minutos, similar a los policías, y la retribución de labores de categoría superior por parte de los cabos, práctica habitual en otros funcionarios.

En dos puntos hay acuerdo conceptual pero falta concretar la cuantía. Uno es la valoración del precio de los refuerzos, donde los sindicatos piden un aumento del 25% en fines de semana y festivos y del 50% en festivos especiales; la concejalía propone un incremento del 30%, el que resulte más beneficioso.

El otro punto es la reducción de jornada en verano y fiestas, que los bomberos valoran en 72 horas o 180 euros al mes, pendiente de ajuste con la media de otros funcionarios, unas 55 horas.

"Desacuerdo coyuntural"

El "desacuerdo coyuntural" se centra en la retribución de 100 euros al mes por apuntarse voluntariamente a refuerzos de guardia y horas extras. Rivera considera que esta disponibilidad debería incluirse en la nueva RPT, aunque fue una propuesta de la concejalía en caso de retraso.

Sobre las quejas de los bomberos por la obligación de realizar horas y refuerzos mediante Decreto, la concejala ha señalado que al negar estos servicios como medida de presión están incumpliendo el Acuerdo Regulador, que establece que "el personal que desee realizar refuerzos de guardia se apuntará voluntariamente y anualmente a una lista a tal efecto".

Rivera ha aclarado que las excepciones se atenderán si hay circunstancias razonables, pero "no es admisible" utilizarlo para criticar al alcalde, ya que "son ellos los que han incumplido".

Aun así, la concejala ha reconocido la disposición de los bomberos en situaciones de necesidad, destacando que "siempre se han presentado voluntariamente sin pensar en retribuciones, turnos ni bolsas de apuntados".

Finalmente, Rivera ha expresado su preocupación por la cifra de 40 refuerzos anuales que cuantifican los bomberos, lo que supondría un aumento del 37% de los días trabajados y una retribución de 21.000 euros al año.

Ha asegurado que, de ser así, podría implicar que el servicio "no está bien organizado o mal dimensionado", y se ha comprometido a abordarlo.

También reafirmó su compromiso de continuar negociando para que todos los trabajadores municipales sean tratados con igualdad, diferenciando únicamente según categoría profesional y especificidades de cada puesto, como es el caso de los bomberos.