Herido por arma blanca en una pierna un joven de 23 años en Benavente

Un joven de unos 23 años ha resultado herido por arma blanca esta pasada madrugada en Benavente (Zamora), fruto de una agresión que ha sufrido minutos antes de las 07:00 horas.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada avisando del suceso en la Plaza de Juan Carlos I, solicitando asistencia sanitaria para el herido.

El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil, a la Policía Local de Benavente y al servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico para atender al joven, que había sufrido heridas en una pierna con el arma blanca.

Por el momento, no ha trascendido si la víctima ha necesitado de traslado a un centro hospitalario. Tampoco se sabe si hay detenidos como consecuencia de esta agresión.