Zamora bulle en Navidad... y el Belén de la Diputación rompe récords: más de 32.000 visitas

Zamora bulle en Navidad. Las luces, los encuentros familiares, las calles llenas de gente que regresa a sus raíces… y, en medio de ese ir y venir, hay una parada que se repite cada año: el Belén tradicional de la Diputación de Zamora. La muestra ‘Arte, técnica y tradición’ ha superado ya las 32.240 visitas, confirmando que sigue siendo uno de los grandes iconos navideños de la ciudad, además de por su belleza -es uno de los más alabados de los últimos años-, por la cifra de visitantes.

La tarde del Día de Navidad fue el mejor ejemplo. Casi 1.800 personas cruzaron las puertas de la Sala de La Encarnación, hasta el punto de que el cierre tuvo que retrasarse más allá de las 21.30 horas ante la continua llegada de visitantes. Familias con niños, abuelos emocionados, turistas curiosos y muchos zamoranos que vuelven a casa por unos días para reencontrarse con los suyos.

Este montaje cumple 26 años y lleva la firma de la Asociación Belenista La Morana, con figuras del reconocido artesano José Luis Mayo Lebrija y el apoyo de Caja Rural León Ourense Valladolid Zamora. Ocupa 100 metros cuadrados y reúne más de 200 piezas, todas delicadamente colocadas para recrear un Nacimiento de estilo hebreo que combina precisión técnica y calidez artesanal.

Cada rincón está cuidado al detalle: la carpintería, los puestos del mercado, el paisaje árido y, por supuesto, la escena central del portal. No es solo una representación religiosa; es también un ejercicio de paciencia, de oficio y de respeto por una tradición que forma parte de la identidad local.

La Navidad, con acento zamorano

En estas fechas, Zamora cambia de ritmo. Los cafés se llenan de reencuentros, las plazas recuperan voces que durante el año viven lejos y las calles se convierten en escenario de recuerdos compartidos. El Belén de la Diputación se inserta en esa liturgia navideña: muchos visitantes repiten año tras año, y para los niños se convierte en uno de esos rituales que marcan la llegada de la Navidad.

La Diputación subraya el papel de esta muestra como referente cultural y emocional en la provincia. No solo atrae a aficionados al belenismo, sino a quienes buscan una experiencia ligada a la tradición y al patrimonio local.

Visitas hasta el 6 de enero

La exposición puede visitarse hasta el 6 de enero de 2026, en horario de

12.00 a 14.00 horas y 18.00 a 21.00 horas,

cerrando únicamente las mañanas del 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero.

La entrada es gratuita y el flujo de público continúa siendo constante. Todo apunta a que volverá a cerrar la campaña con cifras muy elevadas, reflejo de una Navidad en la que Zamora no solo se adorna: se reconoce, se reencuentra y se celebra.