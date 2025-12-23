Papá Noel y la Policía Municipal acercan la Navidad a ritmo de regalo a los más pequeños del Hospital de Zamora

Imagen de la Policía Local de Zamora llevando regalos a los niños del Hospital Virgen de la Concha Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

La Policía Municipal de Zamora ha celebrado este lunes, 23 de diciembre, un evento solidario, en el que participó Papá Noel, dirigido a los niños relacionados con la propia Policía, con el objetivo de recaudar fondos en estas fechas tan señaladas.

Gracias a la recaudación obtenida, se pudieron entregar regalos a los niños y niñas que pasan las Navidades ingresados en el Hospital Virgen de la Concha, logrando arrancarles una sonrisa y llevarles un momento de ilusión y alegría en unos días especialmente sensibles para ellos y sus familias.

Esta iniciativa solidaria, impulsada desde la Policía Municipal de Zamora, contó con la colaboración desinteresada de la Churrería Lorenzo, Frutos Secos Alonso y la Real Cofradía del Santo Entierro, cuyo apoyo fue fundamental para hacer posible el desarrollo del evento y el cumplimiento de su objetivo solidario. También contó con la colaboración de pequeños empresarios zamoranos como Ajuares Manoli, Fotografía Carrera o Librería Novel.

Desde la Policía Municipal de Zamora se ha querido agradecer públicamente la implicación de todas las entidades colaboradoras, así como la participación e implicación de la plantilla de la Policía Municipal, que una vez más ha demostrado su compromiso y sensibilidad con quienes más lo necesitan, especialmente en estas fiestas navideñas.