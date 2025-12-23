Una Nochenueva mágica en Zamora para dar la bienvenida al 2026: con un karaoke de 45 minutos

Presentación de la Nochenueva en Zamora. Imagen de la presentación de la Nochenueva en Zamora.

La Plaza Mayor de Zamora volverá a ser el escenario de una nueva edición de Nochenueva, un espectáculo de luz y sonido del Ayuntamiento de Zamora.

La cita será el 27 de diciembre, a las 21 horas, aunque la cuenta atrás comenzará una hora antes. El espectáculo que se repite tras el éxito cosechado en 2023 y 2024, y que ha presentado el concejal de Promoción Económica, David Gago, que comentó que esta cita ya es “un clásico en estos días”, y el músico y organizador, Miguel Álvarez “Inadaptado”.

Este espectáculo, que este año se organiza desde el Teatro Principal, busca dar la bienvenida al 2026 usando el paso del tiempo, “no solo el del año que dejamos atrás, si no el de nuestras vidas”, apuntaba Miguel Álvarez, que añadía que esta primera parte argumental contará como la ciudad es “el escenario de nuestra vida”.

La segunda parte será participativa con el karaoke “Zamora Canta” y la última será el repaso a este año 2025 que terminamos.

La propuesta, con una duración aproximada de 45 minutos, contará con música en directo y “varias colaboraciones artísticas y musicales muy esperadas”, aunque la más importante es la de todos los zamoranos y zamoranas. Desde las 20:00 horas, la Plaza Mayor comenzará a llenarse de música para preparar el ambiente, mientras que el espectáculo principal iniciará a las 21:00 horas.