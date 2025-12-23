Atropellada una mujer de 58 años en un pueblo de Zamora: trasladada rápidamente al hospital
El suceso se ha producido a las 14:02 horas de este martes, 23 de diciembre.
Una mujer de 58 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en la calle Miguel Delibes, en la esquina con la calle Calvario, en Benavente (Zamora), a las 14:02 horas de este martes, 23 de diciembre, como ha informado el Servicio de Emergencias.
Los alertantes han dado aviso a la sala del 112 que ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, a la Policía Local de Benavente y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado asistencia para la herida.
La mujer, de 58 años ha sido trasladada en ambulancia al hospital como han confirmado las mismas fuentes.