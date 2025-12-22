La nadadora zamorana Cristina Lázaro Prieto brilla en Europa

En el Club Deportivo Natación de Zamora están de enhorabuena gracias a una de sus deportistas, Cristina Lázaro Prieto, quien viene de colocarse entre las mejores del continente en el Campeonato Europa Máster de Natación, que se ha celebrado recientemente en la ciudad Lublin (Polonia).

La nadadora ha regresado de tierras polacas tras protagonizar un exigente programa de pruebas, en las que ha logrado resultados que la consolidan en la élite continental de su categoría.

De esta manera, quedó la 11ª en los 200 metros estilos, muy cerca del top 10, la 12ª en 50 espalda, la 13ª en 100 espalda, la 15ª en 50 Mariposa y la 21ª en 100 estilos.

Un "ejemplo de compromiso", según han destacado desde el club, quienes han resaltado que, más allá de los tiempos y las clasificaciones, han querido poner "en valor" la figura de Cristina como un "pilar fundamental" del equipo. "Su participación en esta cita internacional no solo es un triunfo individual, sino el reflejo de un compromiso inquebrantable con los valores del equipo", han apuntado.

"​Cristina personifica la disciplina y la pasión por la natación máster, llevando el nombre del club a las competiciones más prestigiosas del calendario europeo. Su esfuerzo diario y su disposición para representar nuestros colores son un espejo donde se miran tanto los nadadores más jóvenes como sus compañeros de equipo", han destacado.

​"Competir a este nivel requiere un sacrificio enorme, pero ver a Cristina defender cada brazada con ese orgullo por el club es lo que realmente nos hace grandes", señalan desde la dirección técnica.