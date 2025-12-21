Incendio en el bar Blumen de Zamora tres meses después de su reapertura

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han acudido al popular bar Blumen, en el número 19 de la avenida Cardenal Cisneros, por un incendio originado en su cocina este domingo.

Una llamada al Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León alertaba del suceso a las 16.31 horas, donde se indicaba que se había iniciado un fuego en su cocina.

Afortunadamente no hay que lamentar heridos, aunque el humo procedente del local ha alertado a muchos vecinos de la zona, ya que se podía ver desde buena parte del barrio. También se han mostrado sorprendidos los viandantes de la concurrida avenida, al ver humo salir del bar a primera hora de esta tarde.

Incendio en el bar Blumen de Zamora

Al lugar acudieron también la Policía Nacional y Policía Municipal, quienes están regulando el tráfico en la zona y mantienen cortado el carril más próximo al negocio. Igualmente, está informada también Emergencias Sanitarias del Sacyl.

Cabe recordar que el Blumen había reabierto sus puertas hace apenas tres meses, tras su cierre en 2022 por la jubilación de Pepe. La nueva gerencia corría a cargo de un conocido hostelero de la provincia, que gestiona otros negocios en Zamora y Sanabria.