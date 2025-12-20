Los sistemas automáticos contraincendios evitan una desgracia en una empresa láctea de Zamora

Los bomberos del Parque de Benavente intervinieron en la madrugada de hoy en un incendio registrado en la empresa Prolactea, situada en el polígono de los Paradores de Castrogonzalo.

El aviso llegó a las 02:30 horas a través del centro coordinador de emergencias 112 de Castilla y León, donde se indicaba que se había originado un incendio en un depósito de suero.

Según apunta el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, las llamas "habían sido extinguidas previamente por los sistemas automáticos de protección contra incendios de la fábrica", que funcionaron correctamente.

Depósito de suero donde se originó el fuego Bomberos de Benavente

Los bomberos realizaron labores de ventilación de la nave y control de temperaturas para prevenir posibles reigniciones y garantizar "la total seguridad de las instalaciones". En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil. No se registraron daños personales.