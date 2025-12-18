Del monte a la cocina: los restaurantes que sirven los mejores platos con castañas o setas de la provincia de Zamora

Entrega de premios de la Diputación de Zamora de los concursos de cocina de setas y castañas

La Diputación de Zamora ha hecho entrega este jueves, 18 de diciembre, de los premios del XI concurso 'Vamos de Setas. Tapas Micológicas por la provincia', el 'Zamoranito de Oro 2025' y los de la segunda edición de 'Cocinando con Castañas', en un acto celebrado en el Salón de Plenos de la institución provincial.

Los encargados de hacer la entrega de los galardones han sido el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruiz Rodríguez, y la gerente de la Asociación Zamora de Empresarios de Hostelería (Azehos), Natalia García.

En la edición del concurso 'Vamos de setas' han participado un total de 15 establecimientos de la provincia zamorana, que han sido capaces de transformar, con creatividad y respeto por la tradición, este producto en deliciosos platos y tapas.

Por otro lado, los premios 'Cocinando con Castañas' han contado con 18 locales que han traído propuestas culinarias llenas de sabor y creatividad, usando un producto tan característico y valioso de esta tierra.

Ambos certámenes, organizados junto con el sector hostelero, tienen como fin ensalzar los productos de los montes zamoranos, fomentar su utilización en la cocina local y promocionar la hostelería y el turismo gastronómico de Zamora, en especial durante la temporada de setas y castañas.

Premios

El primer premio de 'Vamos de Setas' 2025 ha sido para el Hotel Rey Don Sancho, un establecimiento que con maestría ha demostrado la creación de tapas micógicas de alta calidad, combinando respeto por los productos autóctonos e innovación.

El segundo ha sido para el Club del Jubilado de Villaralbo, donde han destacado por su dedicación a la cocina tradicional y por el uso de setas locales en platos que reflejan el auténtico sabor zamorano.

Por último, el tercero ha ido a parar al Asador Casa Mariano, un establecimiento que ha sorprendido con sus tapas micológicas, fusionando la tradición de Zamora con toques de innovación.

El 'Zamoranito de Oro', la categoría especial de mejor tapa con boletus edulis de jara, ha sido para la Posada Real La Cartería, en Puebla de Sanabria, por un excelente tratamiento del prestigioso hongo, transformándolo en una tapa excepcional.

La segunda edición de 'Cocinando con Castañas' también ha repartido tres premios. La propuesta ganadora ha sido la de la Posada Real La Pascasia, también en Puebla de Sanabria, por su 'menú magosto'.

El segundo premio ha caído en el Club de Jubilados de Villaralbo, por 'Pi pis y castañas', y el tercero en el Hotel Rey Don Sancho, por 'Bosque sanabrés'.

Durante el acto, Ruiz Rodríguez ha destacado que gracias al "compromiso continuado", la provincia ha podido consolidarse como un "referente en el sector micológico, no solo a nivel nacional, sino también internacional".

Por otro lado, ha añadido que el certamen "no solo pone en valor nuestra gastronomía local, sino que también resalta el trabajo y el esfuerzo de muchas instituciones, como la Diputación de Zamora, que han estado al frente del impulso del sector de la castaña".