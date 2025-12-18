Monbus atiende las demandas de Toro e incorpora nuevas paradas en la línea Madrid-Zamora los fines de semana

La ciudad de Toro contará desde hoy mismo con nuevas paradas de autobús en la línea Madrid-Zamora, una reivindicación reciente del municipio que facilitará los desplazamientos tanto de vecinos como de visitantes, especialmente durante los fines de semana.

Así lo ha anunciado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, tras recibir la confirmación por parte de la empresa concesionaria Monbus.

“Acabamos de recibir una buena noticia de la empresa de autobuses Monbus para la localidad de Toro”, ha señalado Blanco, quien ha explicado que la compañía ha atendido “la petición del Ayuntamiento de Toro, de la Subdelegación del Gobierno y lo que nos han indicado muchos vecinos y vecinas de la localidad”.

Según ha detallado el subdelegado, las modificaciones ya están en vigor y a disposición de los usuarios, y permitirán mejorar la conexión de Toro con Madrid durante los fines de semana, un aspecto clave tanto para los residentes como para el turismo.

“Con estas modificaciones, que se harán efectivas desde hoy, se va a facilitar el desplazamiento por autobuses en los fines de semana de toresanos, toresanas o turistas de Madrid a la localidad de Toro”, ha afirmado.

En concreto, el autobús que realiza el trayecto Madrid-Zamora los viernes a las 20.00 horas efectuará parada en Toro. Además, en el recorrido inverso Zamora-Madrid, el servicio de los domingos a las 16.00 horas también incluirá parada en la localidad. “La salida del autobús los viernes a las 20.00 horas va a realizar una parada en Toro y en el trayecto Zamora-Madrid de los domingos de las 16.00 horas también realizará una parada en Toro”, ha precisado Blanco.

La decisión llega después de que el Ayuntamiento de Toro reclamara públicamente al Gobierno central la adaptación de los horarios y recorridos de los autobuses para garantizar una conexión real y útil con Madrid, una demanda compartida por numerosos usuarios que denunciaban la falta de opciones de transporte público durante el fin de semana.

Con este cambio, Toro da un paso adelante en su conectividad y responde a una necesidad largamente planteada por el municipio, que considera el transporte por autobús una herramienta clave para la movilidad, la actividad económica y la atracción de visitantes.