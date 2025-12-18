La empresa de platos precocinados que creará 432 empleos en Zamora: opera en este pueblo desde 1974

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, en las instalaciones de Freigel Foodsolutions

Freigel Foodsolutions, S.A. es una empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de platos precocinados y aperitivos congelados.

Opera desde 1974, con una planta principal en Roales del Pan y Valcabado (Zamora) y otras instalaciones productivas asociadas dentro del grupo del que forma parte.

La empresa se centra en la producción de precocinados congelados para diferentes canales de distribución, incluidos Horeca, Food Service y Retail. Su actividad comprende desde elaborados cárnicos (como nuggets y tiras de pollo) hasta otros productos congelados.

La planta de Roales del Pan (Zamora) es uno de sus centros industriales clave y ha sido objeto de planes de expansión recientes.

Pues bien, el Consejo de Gobierno de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha aprobado la declaración como Proyecto Industrial Prioritario (PIP) del plan presentado por Freigel Foodsolutions para su planta de Roales del Pan y Valcabado.

El proyecto, que se desarrollará entre 2025 y 2030, contempla una inversión de 36,8 millones de euros y la creación de 432 empleos, de los cuales 132 serán directos. La medida busca impulsar la expansión del tejido industrial regional y fomentar la innovación tecnológica en el sector alimentario.

La inversión permitirá ampliar la capacidad productiva con nuevas líneas especializadas en elaborados cárnicos de pollo, con una capacidad de hasta 3.500 kg/h, así como la incorporación de instalaciones avanzadas, como la freidora automática más larga de Europa y un túnel de congelación espiral, además de sistemas digitales de control de calidad mediante peso, detección de metales y rayos X UHD.

El plan también generará un efecto tractor en la economía local, beneficiando al sector primario, logístico y de servicios, con la estimación de 300 empleos indirectos adicionales en la provincia.

900 proveedores locales

Asimismo, se mantendrán relaciones con cerca de 900 proveedores locales y más de 1.900 en Castilla y León, generando más de 600 empleos indirectos en toda la Comunidad. Con la inversión, el valor de compra a proveedores regionales podría alcanzar 67 millones de euros en 2030, frente a los 25 millones del ejercicio 2024.

La declaración como PIP permitirá agilizar los trámites administrativos, reduciendo los plazos legales a la mitad, y facilitará la aprobación automática de ampliaciones, la concesión directa de subvenciones y el acceso a infraestructuras esenciales, además de declarar el proyecto de utilidad pública y de interés social.

Según la Ley de Industria de Castilla y León, la inversión y los objetivos de empleo deberán mantenerse en los emplazamientos contemplados durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2030.

Con esta iniciativa, la Junta busca reforzar la competitividad industrial de Castilla y León, impulsar la innovación tecnológica y consolidar el tejido productivo en la provincia de Zamora.