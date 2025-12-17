Los jardines colgantes en las pérgolas de La Marina serán, al fin, una realidad: así se están instalando

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado dos nuevas actuaciones del proyecto RenaturaliZA que transforman espacios urbanos en infraestructura verde al servicio de la ciudadanía. Los jardines suspendidos en el eje de Santa Clara y la renaturalización del muro verde de La Aldehuela buscan "introducir más naturaleza en zonas urbanizadas, mejorar el confort térmico y reforzar la biodiversidad".

La actuación de los jardines suspendidos se desarrolla en tres espacios muy transitados de la capital zamorana: el parque de San Martín, la plaza de Castilla y León y la plaza de la Marina.

El Ayuntamiento está aprovechando pérgolas, marquesinas y cubiertas existentes para convertirlas en soporte de vegetación mediante techos verdes y jardines verticales.

Jardín vertical en San Martín

En el parque de San Martín se han instalado techos verdes ligeros sobre el voladizo del edificio y la marquesina del aparcamiento subterráneo.

Se utilizan sistemas de sustrato y tepe de sedum de poco espesor y peso reducido, conectados a la red de riego del parque. Además, se incorporan jardineras integradas en pérgolas que generan jardines verticales con riego automatizado.

En las plazas de Castilla y León y de la Marina se colocan jardineras en estructuras existentes, plantadas con especies trepadoras y cubresuelos similares a los de San Martín.

La selección prioriza "variedades autóctonas o adaptadas", de bajo mantenimiento y capaces de aportar sombra, humedad y valor paisajístico, favoreciendo la biodiversidad urbana.

El coste de esta intervención ha sido de 127.800 euros, realizada por la empresa A Scala. La instalación de estos sistemas verdes permitirá "reducir el efecto isla de calor, mejorar la experiencia de uso de los espacios públicos y reforzar la presencia de vegetación en el corazón de la ciudad".

Por su parte, la actuación B1.2 'Renaturalización del Muro Verde de La Aldehuela' busca restaurar el talud entre la calle Juan Sebastián Elcano y la carretera de La Aldehuela, con 1.120 metros cuadrados, unos 140 metros de longitud y 8 metros de altura. El talud presentaba vegetación irregular, zonas desnudas y procesos de erosión que afectaban a su estabilidad y paisajismo.

El proyecto ha implementado hidrosiembra con semillas de gramíneas, leguminosas y especies silvestres autóctonas adaptadas al clima de Zamora.

La mezcla busca garantizar cobertura vegetal continua, reducir la pérdida de suelo, atraer fauna polinizadora y aumentar la diversidad de especies. Se han rehabilitado la malla de sujeción del sustrato y el sistema de riego existente.

El presupuesto base fue de 16.147,47 euros y las obras se adjudicaron por 15.863,51 euros a GEOSTINSER AMB, S.L. Se trata de una actuación "de alto impacto visual y ambiental con un coste contenido" que mejora la transición entre el tejido urbano y los espacios abiertos.

Muro de la Aldehuela

Ambas intervenciones forman parte de RenaturaliZA, impulsado por el Ayuntamiento con apoyo de la Fundación Biodiversidad y del Miteco, en el marco del PRTR y financiadas por la Unión Europea – Next Generation EU. La iniciativa contribuye a la restauración de ecosistemas y al desarrollo de infraestructura verde y azul en entornos urbanos.

Con estos proyectos, el Ayuntamiento de Zamora busca reforzar un modelo de ciudad que integra la naturaleza en plazas, parques y taludes, utilizando "soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la calidad de vida, adaptarse al cambio climático y ofrecer un paisaje urbano más atractivo y saludable", aseguran.