Zamora renueva 610 m² de los huertos urbanos de Balborraz con 16 microespacios y 31.848 euros de inversión

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado la remodelación de los Huertos Urbanos de Balborraz, una intervención enmarcada en el proyecto RenaturaliZA que consolida y mejora una iniciativa que funciona desde 2021 en pleno casco histórico.

El Consistorio busca con esta iniciativa reforzar "el uso social, ambiental y comunitario" de un espacio verde hasta ahora infrautilizado.

Los huertos de Balborraz no son un proyecto nuevo, sino la continuidad y mejora de una experiencia ya en marcha. Actualmente el espacio acoge 16 microhuertos utilizados por unas 30 personas, además de contar con lista de espera, lo que refleja la "demanda y el interés ciudadano" por este tipo de iniciativas.

Huertos urbanos de Balborraz

La remodelación no sustituye el proyecto social existente, sino que lo ordena, dota de mejores infraestructuras y garantiza su continuidad "en condiciones más seguras, accesibles y eficientes".

La intención es consolidar Balborraz como un referente de huerto urbano comunitario en el centro de la ciudad, vinculado a la participación vecinal, la educación ambiental y la soberanía alimentaria.

Actuaciones en la parcela

La intervención ha redistribuido los 610 metros cuadrados de la parcela municipal, creando bancales ordenados y caminos interiores que facilitan el uso cotidiano y la circulación segura.

Se han instalado nuevos bancales con tablones y perfiles metálicos, caminos con corteza de pino, se han reparado muros y colocado vallas con elementos de ocultación en zonas con desnivel para evitar caídas, reforzando la seguridad y la integración del huerto en el casco histórico.

Se ha renovado la instalación de riego, con red enterrada, arquetas, tomas individuales y programador automático, optimizando el uso del agua. Además, se han creado tres nuevas composteras con materiales reutilizados, fomentando el aprovechamiento de los restos vegetales y cerrando el ciclo de la materia orgánica dentro del espacio.

En la bancada superior se ha instalado una nueva caseta de aperos sobre la losa de la antigua grúa, adaptando este elemento en desuso y aprovechando su perímetro como banco-mirador. La caseta anterior ha sido restaurada y reubicada, ofreciendo ahora más y mejores infraestructuras de almacenamiento y apoyo para el cultivo.

La remodelación se completa con la plantación de arbustos frutales y ornamentales en el perímetro, así como especies aromáticas, culinarias y medicinales en las zonas comunes.

Estas plantaciones aportan "biodiversidad, valor didáctico y atractivo sensorial" manteniendo espacio para las futuras plantaciones particulares de cada microhuerto.

Presupuesto y financiación

El presupuesto base de licitación ascendió a 38.984,36 euros, y la ejecución fue realizada por GEOSTINSER AMB, S.L. por 31.848,16 euros.

La actuación forma parte de la línea B17 del proyecto RenaturaliZA, financiado con fondos europeos Next Generation EU, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La intervención se vincula a objetivos de conservación de la biodiversidad, reverdecimiento urbano y adaptación al cambio climático.

Impacto en la ciudad

El Ayuntamiento asegura que esta remodelación renaturaliza un espacio verde de escaso valor previo, aumentando su funcionalidad ecológica y social.

La mejora de la cobertura vegetal y la incorporación de nuevas especies contribuyen a "incrementar la biodiversidad urbana" y mitigar los efectos del cambio climático, apunta el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, la actuación refuerza una experiencia comunitaria consolidada, que combina participación vecinal, educación ambiental y cohesión social. Balborraz se convierte en un ejemplo de la línea B17 de RenaturaliZA: recuperar espacios para huertos urbanos, fomentar la soberanía alimentaria y fortalecer las redes vecinales.