Un camión vuelca de madrugada en la A-52, a la altura de Lubián, y su conductor de 50 años queda atrapado

Los bomberos de Rionegro del Puente rescatan al conductor de un camión accidentado en la A-52 a la altura de Lubián Dip. Zamora

Los bomberos del Parque de Rionegro del Puente han intervenido en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-52.

Concretamente a la altura del punto kilométrico 103, en sentido Ourense, próximo a la salida hacia Lubián, donde un camión articulado se salió de la vía y volcó lateralmente.

El aviso fue recibido por el Centro de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 a las 00:35 horas, movilizando a efectivos del Parque de Bomberos Zona Norte del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Rionegro del Puente.

Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo, un hombre de unos 50 años y único ocupante del camión, quedó atrapado en la cabina, siendo necesaria su excarcelación por parte de los bomberos.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia para recibir atención sanitaria.

Durante la intervención, los efectivos actuaron también para controlar una fuga de gasóleo en la calzada, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para la circulación y garantizar la seguridad en la zona.

La retirada del camión accidentado está prevista para mañana lunes, por lo que uno de los carriles de la autovía permanece cortado en ese tramo, debidamente señalizado por el equipo de mantenimiento de carreteras del Estado.

Desde la Diputación de Zamora se ha destacado la rápida y eficaz actuación de los profesionales del Consorcio Provincial de Bomberos, así como la coordinación con el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León y el resto de servicios intervinientes, clave para la correcta gestión de este tipo de emergencias.