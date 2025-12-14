Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente: "El polígono Puerta del Noroeste estará operativo el primer trimestre de 2027"

Beatriz Asensio cumple dos años y medio al frente de la Alcaldía de Benavente, un período en el que la ciudad ha vivido cambios importantes y en el que se han puesto en marcha proyectos que llevaban años estancados, entre ellos, el ansiado polígono Puerta del Noroeste.

En una charla con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León, la regidora benaventana desgrana los retos iniciales que encontró al asumir el cargo, la situación del suelo industrial más esperado de la ciudad, los planes de inversión y presupuestarios para 2026 y la estrategia para atraer empresas y dinamizar la economía benaventana.

Además, Asensio desvela los siguientes pasos de cara a los eventos que marcarán el futuro próximo de la ciudad, como el eclipse total de 2026, la promoción de la gastronomía local y la consolidación de tradiciones y fiestas que atraen visitantes. Una charla en la que la alcaldesa ofrece su visión sobre cómo hacer de Benavente un lugar más atractivo para vivir, trabajar y visitar.

Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente

Pregunta. Cuando asumió la Alcaldía de Benavente en 2023, ¿qué Ayuntamiento se encontró por entonces?

Respuesta. Cuando comencé el 17 de junio de 2023, en esta andadura tan importante para mí a nivel personal y junto con mi equipo, nos encontramos con un Ayuntamiento con mucho embrollo. Los proyectos más importantes que teníamos que sacar adelante, dependientes de subvenciones y de plazos muy cortos, no tenían ningún proyecto técnico preparado. No había nada. Tuvimos que comenzar prácticamente de cero.

En el caso del polígono Puerta del Noroeste no era comenzar de cero, porque ya había mucho trámite administrativo derivado de la modificación del planeamiento, pero quedaban pendientes informes que impedían aprobar definitivamente el proyecto. Tuvimos que sacarlo adelante para poder aprobar y expropiar los terrenos y que el proyecto fuera una realidad, con los terrenos ya municipales para iniciar las obras.

P. ¿Qué ha cambiado estos dos años y medio?

R. Ha cambiado mucho. Con el esfuerzo de los concejales y los técnicos, a quienes siempre estamos muy agradecidos, se sacaron adelante todos los proyectos y ahora ya se están ejecutando las obras.

"Estamos dando pasos firmes para optar por el sistema de comercialización más idóneo para el Puerta del Noroeste".

P. Hace un mes las máquinas entraron al fin a los terrenos del futuro polígono Puerta del Noroeste, ¿cómo se ha sentido viendo materializarse un proyecto que llevaba tantos años estancado en Benavente?

R. Lo he sentido como algo muy satisfactorio. Hemos salvado obstáculos muy complicados durante estos dos años y medio y, al encontrarnos ya con el inicio de obra, como ahora es la realidad, y estar más cerca de la finalización, quedan meses, pero ya se ve el fin del comienzo, lo valoramos muy positivamente.

Quedan cosas por hacer, como decidir la comercialización de los terrenos, una parte fundamental. Estamos dando pasos firmes y contamos con el asesoramiento de la Junta de Castilla y León para optar por el sistema de comercialización más idóneo para este polígono. No todos los polígonos son iguales: influyen la orientación logística, la superficie de las parcelas y otros parámetros. Estamos escuchando a todas las partes y decidiéndonos por la opción que mejor se adapte a las necesidades del Puerta del Noroeste.

P. Una vez completada esa parte, ¿cuáles serían los pasos a seguir y qué plazos maneja el Ayuntamiento para su finalización?

R. Siempre digo que los plazos dependen de los técnicos, pero la realidad demuestra que muchas veces se amplían por circunstancias como la meteorología, que estos días está impidiendo trabajar en unas obras al aire libre como las del Puerta del Noroeste.

En el primer trimestre de 2027 podríamos estar hablando de un polígono finalizado y operativo. Esperemos que en parte comercializado, porque la idea es solapar la finalización de la obra con la comercialización, ajustando plazos y soluciones. Después las empresas deberán iniciar sus trámites burocráticos, pedir licencias, prever inicios de obras… Pero, en resumen, el polígono estaría terminado en el primer trimestre del 2027 y, a lo largo de ese año, que se produzca el asentamiento de empresas.

P. Para atraer a esas empresas, ¿qué iniciativas tiene en marcha el Ayuntamiento para promocionar ese suelo industrial?

R. Estamos en coordinación con el Centro de Transportes, una empresa pública del Ayuntamiento, con un gerente que además es presidente de CyLoG y está muy bien posicionado en el sector de transporte y logística. Nos nutrimos de su conocimiento. Además, se acude a muchas ferias para promocionar este nuevo suelo industrial.

También es importante para nosotros la coordinación con la Dirección General de Transportes y con el ICE. Ellos conocen de primera mano esta materia, tienen su nicho de empresas y otras posibilidades de negocio. Nos ayudan, nos asisten técnicamente y mantenemos reuniones para conocer qué necesidades se adaptan más a Benavente y qué empresas pueden ser potenciales compradoras.

"Se han interesado varias empresas en el polígono, no tendrá problema de cobertura".

P. ¿Tienen ya alguna empresa interesada?

R. Se han interesado varias. Benavente está bien posicionada en lo logístico. Lo que ocurre es que las empresas tienen un coste de oportunidad: muchas necesitan el terreno en un corto plazo porque luego deben hacer su inversión. Si tienen que esperar, pierden la oportunidad y acuden a municipios donde ya está todo funcionando. Pero demanda hay y percibimos que el polígono no tendrá problema de cobertura.

P. Ahora están inmersos en la elaboración de los presupuestos de 2026. El Puerta del Noroeste necesitará un nuevo préstamo para cubrir la financiación. ¿Será este el único caso en que se pedirá un préstamo?

R. Nuestra intención desde el primer momento ha sido acometer las obras con fondos propios, usando responsablemente los fondos públicos. Para inversiones mayores es evidente que hay que acudir a un préstamo, como en el Puerta del Noroeste, porque no disponemos de fondos suficientes y, de lo contrario, no podríamos hacer otras inversiones.

Como mucho, para alguna aportación inicial que no podamos asumir, podría incrementarse algo ese préstamo, pero en una cuantía muy simbólica. A lo largo del 2026, con el remanente, consignaremos en el presupuesto lo necesario para que esas inversiones que de inicio no se puedan incluir se financien con el ahorro municipal, sin necesidad de endeudarnos más. Solo nos endeudaremos con la parte correspondiente al Puerta del Noroeste.

"Arreglar la calle La Rúa es un reto personal para mí, su presupuesto se incrementará sustancialmente para hacerla más atractiva y lograr empresas que ejecuten esta obra tan emblemática".

P. ¿Qué más puede desvelar sobre ese presupuesto de 2026?

R. Es un presupuesto que principalmente debe atender a la financiación de las obras comprometidas, que son bastantes: el Mercado de Abastos, el Puerta del Noroeste; la avenida de León, con parte de fondos propios; la plaza Virgen de la Vega, los fondos de cohesión y cooperación, con un 95% de financiación, y la calle La Rúa, cuyo presupuesto se incrementará sustancialmente para hacerla más atractiva y lograr empresas que ejecuten esta obra tan emblemática. Para mí es un reto personal tener la calle La Rúa en condiciones.

Intentamos que todas las obras comprometidas tengan financiación y que otras necesarias se realicen con el ahorro del 2025. Además, los programas se van a mantener e incluso incrementar en algunos casos, porque en 2025 tuvimos que recurrir a modificaciones presupuestarias por partidas insuficientes. Para evitarlas, se incrementan de inicio. Por ejemplo, la partida de fiestas, por la subida de costes evidente de los espectáculos. Y también mantenemos el tejido asociativo y en algún caso incrementaremos subvenciones deportivas, porque algunos clubes tienen una gran cantera y merecen nuestro apoyo.

Beatriz Asensio informando de licitaciones del Ayuntamiento de Benavente

P. ¿Habrá inversión para la renovación de la Casa de la Cultura de la Encomienda?

R. La previsión es que, con el comienzo de este año, tras renovar butacas y suelo, en 2026 se pueda climatizar la Casa de la Cultura. Tenemos el informe favorable de Patrimonio. Es muy utilizada por asociaciones, charlas y ponencias y cuando hace calor no está en condiciones óptimas. Así que con la nueva climatización estaría en condiciones adecuadas para los usuarios que la utilizan.

También intentaremos comprar un nuevo proyector para el Teatro Reina Sofía. Tenemos espectáculos de gran calidad y la concejala de Cultura y la técnica trabajan mucho en la programación, pero el proyector está obsoleto, por lo que la calidad técnica se ve mermada. Así que mejorar ese proyector es imprescindible.

Casa de la Cultura de la Encomienda de Benavente

P. ¿Qué se presupuestará para el Mercado de Abastos en 2026?

R. En 2025 consignamos unos 490.000 euros. En 2026 haremos el proyecto de presupuesto de la parte de fondos propios, porque en 2025 era todo subvención y ahora debemos proyectar y presupuestar.

El inicio del proyecto fue polémico porque había que poner 1.200.000 euros de fondos propios. Era inviable. La intervención nos dijo que era imposible, porque sumado al presupuesto del Puerta del Noroeste resultaba inasumible. Se reajustaron cantidades, el Ministerio aceptó nuestra condición y se bajaron unidades de obra.

Ahora el edificio quedará reformado interiormente, con accesibilidad, pero aún debemos decidir su uso. Esa será una segunda parte. Habrá que dotarlo de mobiliario nuevo y decidir qué servicios, asociaciones o actividades se instalarán. Siempre hemos planteado que tenga un uso cultural.

P. ¿En este presupuesto tendrá mucho peso el Plan de Sostenibilidad Turística?

R. Sí, porque continúa arrastrando las obras iniciadas en 2025. Tendremos que aportar algo más de cuantía, no solo la financiación del plan, por excesos de mediciones. Debemos preverlo para finalizar la obra en 2026. La idea es que en junio del 2026 el paseo de la Mota esté completo y pueda recepcionarse.

"El objetivo de Benavente en cifras turísticas no es alcanzar a nadie, sino mejorar las nuestras".

P. En los últimos años Benavente está intentando hacerse un hueco en el catálogo turístico de Zamora, la competencia no es fácil. ¿Qué atractivos quieren ofrecer a los visitantes? ¿Por qué deben elegir Benavente para sus escapadas?

R. No tenemos una competencia fácil. Zamora capital tiene un gran nivel cultural. Me gusta visitarla y hacer provincia porque al final todos nos beneficiamos. Sanabria, por ejemplo: mucha gente que va a Puebla o al Lago pasa por Benavente y podemos aprovechar sinergias. Toro tiene la Colegiata y sus otros monumentos, y las cifras son incomparables. Así que nuestro objetivo no es alcanzar a nadie, sino mejorar nuestras cifras.

P. ¿Y cómo?

R.- Con paquetes de mejora de potenciales turísticos y turismo inteligente: audioguías, tótems, pantallas virtuales que permiten rutas itinerantes. Además, queremos dar un espacio también a la comarca para que los municipios y negocios interesados puedan integrarse en este sistema.

También nos importa mucho el albergue de peregrinos, que era poco atractivo, por no decir nada, y Benavente no estaba bien posicionado entre los peregrinos del Camino de Santiago. Vamos a hacer una inversión importante en 2026 para situarlo adecuadamente en la Ruta de la Plata, que esté bien equipado y genere un boca a boca positivo entre ellos.

Víctor López de la Parte, Beatriz Asensio, Javier Faúndez, José Manuel Salvador y Alberto Lorenzo, en Intur

P. El evento del próximo año será el eclipse total, que tiene a Benavente como escenario privilegiado. ¿En qué se está trabajando en ese sentido?

R. Va a ser uno de los principales observatorios de España, y creo que el principal de la provincia. Desde el Patronato Provincial de Turismo se está apostando por ello también y estamos en colaboración con ellos. Hemos tenido la gran suerte de que el eclipse del 12 de agosto nos coloque en un punto ideal en toda Europa.

Ya hemos mantenido reuniones con hoteleros, que nos dicen que tienen todo vendido. Es un orgullo. Queremos que los negocios se beneficien y que los visitantes nos conozcan para que vuelvan. Además, en 2027 tendremos el Congreso de Toros de Cuerda y en 2026 debemos prever partidas para iniciar los preparativos.

P. ¿Habrá actividades concretas en torno al eclipse?

R. Sí, tanto el fin de semana del eclipse como el previo. Estamos cerrando detalles. Habrá conciertos, actuaciones y catas gastronómicas. Estará muy unido al potencial gastronómico de Benavente y la comarca, que es mucho. Tenemos un restaurante con Estrella Michelin y eso hay que potenciarlo. Queremos que disfruten y conozcan nuestra gastronomía.

"El Gobierno de España no tiene mucho interés en nombrar el Toro Enmaromado como de Interés Turístico Nacional".

P. También siguen trabajando en que el Toro Enmaromado sea de Interés Turístico Nacional. ¿En qué punto está ese nombramiento?

R. No hay mucho interés por parte del Gobierno de España en concederlo, la verdad. Presentamos la documentación y nos manifestaron que no era el momento oportuno. Pero yo creo que la fiesta lo merece: reúne requisitos históricos, culturales y de tradición, demostrados documentalmente, además de sus evidentes impactos mediáticos.

Sería importante conseguirlo, pero el Toro Enmaromado ya atrae a muchísima gente. El miércoles del Toro mueve cifras impresionantes. Este año, por ejemplo, la afluencia fue enorme, con puntos donde casi no se podía pasar.

P. Volviendo al presupuesto, una de las partidas más importantes estará destinada a los servicios a los ciudadanos. Alguna vez ha manifestado que le preocupa especialmente la limpieza de las calles, ¿considera que se da un buen servicio en Benavente?

R. Sé que sigue habiendo quejas. Soy consciente porque soy ciudadana antes que alcaldesa y camino por las calles de la ciudad. Se ha dado un impulso importante con reorganización de equipos, más tiempo en la calle, refuerzo presupuestario en personal y aprovechamiento de subvenciones para contratos de apoyo. Se hace un esfuerzo importante, pero hay que seguir mejorando.

También debemos hacer campañas de concienciación: quien tira basura fuera del contenedor perjudica a todos. Afortunadamente son pocos los ciudadanos así. La mayoría tiene un comportamiento cívico.

Además, se ha hecho un esfuerzo importante en limpieza de solares, tanto municipales como privados, y se ha llevado un control especial para dejar constancia de las actuaciones.

"Sobre los últimos altercados en Benavente, es importante recalcar que han sido hechos muy concretos y que la tónica general es de tranquilidad".

P. En los últimos meses también preocupa especialmente la seguridad en la ciudad, sobre todo en las noches de ocio nocturno. ¿Está preocupada por la situación?

R. Me preocupa como alcaldesa, pero me preocupa también como madre. Aunque mi hija no es muy mayor, también sale en horario nocturno. Y claro que he estado preocupada en algún momento, porque cuando se genera esa sensación de inseguridad sentimos que nuestros hijos están menos protegidos cuando están fuera de casa.

Los hechos que se han producido han sido muy puntuales, aunque se hayan dado en fechas muy próximas entre sí. Han coincidido en tres fines de semana seguidos y eso ha provocado alarma, pero no tenían relación entre sí ni implicaban a las mismas personas. La Guardia Civil estableció un dispositivo especial para reforzar la seguridad, porque es su competencia, y nuestra Policía Local ha colaborado realizando seguimiento y reforzando efectivos, sobre todo ahora que se acercan fechas con más afluencia y puede producirse alguna pelea.

Peleas ha habido siempre, pero asustan más cuando aparecen armas blancas, como ha ocurrido en algún caso. Es lógico que eso cause inquietud, porque cualquiera puede verse envuelto en una situación así sin quererlo. Pero es importante recalcar que han sido hechos muy concretos y que la tónica general de Benavente es de tranquilidad. No hay nada reseñable a diario ni situaciones excepcionales más allá de la convivencia habitual.

P. Menciona a su Policía Local, ¿tiene una buena situación laboral y a nivel de imagen con los benaventanos?

R. Tiene una buena situación en plantilla y organización. Solo puedo tener buenas palabras hacia su trabajo: realizan todas sus funciones de seguridad y también otras muchas tareas que mejoran el bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, acuden con mucha frecuencia a domicilios de personas mayores que han sufrido una caída y necesitan ayuda para levantarse. Es un gesto muy humano que hacen prácticamente a diario y que muchas veces no se conoce, pero forma parte del compromiso de servicio que demuestran cada día.

"Benavente es un lugar accesible, bien comunicado y con oportunidades. En definitiva, un buen sitio para vivir, trabajar y construir futuro".

P. Para terminar, ¿qué le diría a alguien que esté pensando en venir a vivir a Benavente? ¿Por qué elegir Benavente para instalar su proyecto de vida?

R. Benavente es un lugar privilegiado para vivir, un sitio idóneo para iniciar un proyecto personal o familiar. Estamos viendo que la población sigue una tendencia ascendente, algo que valoro muy positivamente, porque refleja que la ciudad resulta atractiva para nuevos vecinos.

Contamos con un enclave estratégico que debemos aprovechar y potenciar. Somos ciudadanos de Benavente, pero también somos turistas de otras ciudades, y nuestra ubicación, con un nudo de carreteras y autovías que nos conecta con todo el entorno, nos sitúa en una posición excelente, tanto para la vida cotidiana como para el desarrollo industrial.

Creo sinceramente que las administraciones tienen una deuda pendiente con Benavente en materia de inversiones y de impulso económico, y es algo que debemos seguir reclamando. Pero, aun así, quien venga encontrará una ciudad cómoda, con servicios, con seguridad y con un tejido social muy implicado. Un lugar accesible, bien comunicado y con oportunidades. En definitiva, un buen sitio para vivir, trabajar y construir futuro.