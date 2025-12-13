Indignación por la suspensión del PSOE “sin justificación” de la Comisión para debatir las paradas AVE de Sanabria

Los parlamentarios del Partido Popular por Zamora en el Congreso de los Diputados, Óscar Ramajo y Elvira Velasco, han expresado su indignación ante la suspensión de la Comisión de Transportes, convocada oficialmente y prevista para la tarde del pasado jueves.

“Si tan buena es la gestión de Óscar Puente respecto del tren en Zamora, ¿por qué se evita debatir y votar un tema clave para nuestra provincia?”, se preguntan los diputados populares, acusando al PSOE de “pisotear y ningunear los cimientos de la democracia” al desconvocar la comisión de forma repentina y sin previo aviso ni justificación.

La decisión unipersonal de Esther Peña, presidenta de la Comisión de Transportes del PSOE, ha sido criticada por Velasco y Ramajo, quienes sostienen que busca “amordazar al Congreso, proteger a Óscar Puente y evitar que se debatan propuestas en beneficio de los zamoranos, como la mejora de los servicios ferroviarios”.

Los diputados del PP denuncian que la enmienda del PSOE evidencia que su partido está más centrado en encubrir las decisiones del ministro que en exigir la recuperación de las frecuencias suprimidas en Sanabria.

“¿Qué explicaciones van a dar desde el PSOE de Zamora a los ciudadanos? Lo que está claro es que están siendo cómplices del desmantelamiento de servicios en el medio rural de nuestra tierra”, señalan.

A pesar de la suspensión, los parlamentarios populares han asegurado que seguirán insistiendo con la enmienda presentada al texto de SUMAR para mejorar el sistema ferroviario de la provincia y recuperar las paradas suprimidas de Sanabria.

La enmienda del PP recoge varias demandas ferroviarias clave para Zamora, entre ellas:

El restablecimiento inmediato de paradas, frecuencias, horarios y rutas hacia Madrid y Galicia suprimidas el 9 de junio en la estación de Sanabria AV.

La recuperación del Tren Madrugador, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 y suprimido por el Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre de 2021.

La recuperación de la bonificación mínima estatal del 50% en los abonos Avant, vital para los desplazamientos diarios entre Zamora y Madrid.

La entrega del expediente administrativo completo relativo a la supresión de frecuencias del servicio de Alta Velocidad en Otero de Sanabria, hasta ahora negado por el Ministerio.

“El bloqueo por parte del PSOE no detendrá nuestro trabajo. Continuaremos presentando iniciativas que mejoren la vida de los zamoranos hasta el final de esta legislatura que calificamos de mentira y de cesiones indignas”, concluyen Velasco y Ramajo.