El ‘escucha-tuberías’ de la Diputación de Zamora salva miles de litros de agua en la provincia: localiza 371 fugas

El geófono de la Diputación realiza 232 actuaciones en la provincia en 2025 y detecta 371 fugas de agua

El servicio de geófono de la Diputación de Zamora ha realizado a lo largo de 2025 un total de 232 actuaciones en municipios de la provincia, logrando la detección de 371 fugas de agua en las redes de abastecimiento.

Estas intervenciones han permitido un ahorro estimado de 3.700 metros cúbicos de agua potable al día, una cifra significativa para la mejora de la eficiencia hídrica en el medio rural.

El geófono es un equipo técnico especializado en la localización de fugas en tuberías enterradas, cuyo manejo está reservado exclusivamente al personal técnico de la Diputación.

Su utilización se lleva a cabo previa solicitud formal de los ayuntamientos, especialmente en aquellos municipios que necesitan apoyo para el mantenimiento y control de sus infraestructuras hidráulicas.

El servicio está a disposición de todas las entidades locales de la provincia que lo requieran.

Garantizar el suministro de agua potable apta para el consumo humano en todos los hogares del medio rural constituye una de las prioridades de la Diputación de Zamora.

En este contexto, el servicio de geófono, dependiente del Área de Medio Ambiente y del Parque de Maquinaria, se ha consolidado como una herramienta clave para ayudar a los ayuntamientos a reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia de sus redes de distribución.

Este servicio se enmarca dentro del conjunto de actuaciones impulsadas por la Diputación para asegurar el abastecimiento de agua en localidades con problemas de escasez, contaminación o averías.

Entre ellas se incluyen la ejecución de obras hidráulicas, la puesta en marcha de nuevas estaciones de tratamiento, la mejora de las existentes, así como la instalación de plantas potabilizadoras, depósitos y nuevas infraestructuras destinadas a reforzar el suministro en la provincia.