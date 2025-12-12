Zamora da un salto en atención ciudadana: 30 ayuntamientos se incorporan al 012, el teléfono para trámites municipales

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, firma el convenio con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y treinta alcaldes de la provincia de Zamora han firmado el convenio de adhesión de sus ayuntamientos al servicio autonómico 012, en un acto celebrado en presencia del presidente de la Diputación, Javier Faúndez.

La incorporación no implica ningún coste para las entidades locales, y garantiza atención telefónica continuada de lunes a viernes entre las 8.00 y las 22.00 horas, así como los sábados de 9.00 a 14.00 horas.

Con esta expansión, cualquier vecino podrá obtener información sobre servicios municipales mediante una llamada al 012 o, en su defecto, al número 983 327 850, sin coste adicional si se dispone de tarifa plana.

La Junta destaca que este acceso directo permitirá aclarar dudas habituales sobre trámites locales, consultar procedimientos y conocer requisitos administrativos sin necesidad de acudir al ayuntamiento.

Además, el Gobierno autonómico destaca que el horario es más amplio que el de la atención presencial en la mayoría de las casas consistoriales y permite resolver gestiones sin desplazamientos, una ventaja especialmente relevante en municipios con población envejecida. La Junta remarca que la medida simplifica el día a día de los vecinos del medio rural.

Luis Miguel González Gago ha explicado durante el acto cómo puede aprovecharse este recurso. Señaló que, con apoyo autonómico, los ayuntamientos "acercarán su administración al ciudadano" y facilitarán respuestas sobre cuestiones frecuentes, como los requisitos de una licencia de obras, la documentación necesaria para solicitar un vado de garaje o la información relativa a tasas e impuestos locales antes de iniciar una actividad.

El servicio 012, adscrito a la Consejería de la Presidencia, combina información administrativa con asistencia durante la tramitación de expedientes.

El soporte resulta especialmente útil para solicitudes que deben presentarse telemáticamente y que pueden generar dificultades a determinados usuarios. Su despliegue en áreas rurales contribuye a reducir la brecha digital y a garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos.

El Plan de Expansión Rural del 012, presentado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha permitido cerrar convenios con todas las diputaciones provinciales.

Gracias a ello, los ciudadanos pueden consultar también información provincial a través de este servicio. Las instituciones provinciales han promovido a su vez la adhesión de los ayuntamientos.

Con la firma en Zamora, la Consejería culmina el despliegue territorial del Plan, sin perjuicio de que nuevos municipios puedan sumarse en adelante.

González Gago ha reiterado a las entidades locales la disponibilidad de la Junta para implantar este servicio sin coste para las corporaciones. Afirmó que "vuestras demandas como municipios son nuestras preocupaciones como Junta de Castilla y León" y recordó el compromiso autonómico tanto en materia de apoyo económico como de cooperación técnica para mejorar la prestación de los servicios públicos.

La extensión del 012 a diputaciones y ayuntamientos se recoge en el decreto aprobado en junio de 2024, que garantiza seguridad jurídica, protección de datos y estándares de calidad en el servicio. La Junta resalta que este marco normativo respalda la continuidad y mejora del dispositivo.

El 012 acumula más de veinte años de funcionamiento en Castilla y León y supera los 13 millones de consultas atendidas. El servicio mantiene una tendencia creciente de uso y dispone de una plantilla de 80 profesionales, incluidos 22 especializados en tramitación electrónica.

Las consultas pueden gestionarse en más de 80 idiomas, lo que amplía su alcance y capacidad de respuesta en todo el territorio autonómico.