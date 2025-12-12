Zamora tendrá un centro tecnológico pionero con laboratorios de robótica, impresión 3D y videojuegos

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, han firmado este viernes en Zamora el acuerdo que pondrá en marcha y consolidará el proyecto Zamora FutureLab, un futuro centro tecnológico pionero en la provincia. La iniciativa busca reforzar la innovación, el emprendimiento y el talento en toda la provincia.

El acuerdo permitirá habilitar en el Campus Viriato un espacio especializado en investigación aplicada, experimentación, formación y transferencia de conocimiento en sectores tecnológicos emergentes.

Su misión será la de fortalecer el desarrollo tecnológico del tejido empresarial, promover la creación de nuevas empresas vinculadas a esos ámbitos y favorecer tanto la fidelización como la captación de talento.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, el presidente de la Cámara de Comercio de Zamora, Enrique Oliveira, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado

El Zamora FutureLab, financiado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo con una aportación de 720.000 euros, se impulsa desde la Cámara de Comercio junto a la Universidad de Salamanca.

La idea es crear un espacio físico, técnico y humano orientado a materializar la colaboración entre universidad y empresa. Busca facilitar el desarrollo tecnológico de las firmas locales, promover nuevas startups y atraer proyectos de I+D+i en tecnologías avanzadas para generar empleo de calidad.

La inversión de 720.000 euros, ya aprobada por el Consejo de Gobierno, permitirá equipar tres laboratorios destinados a tareas de investigación, testeo y desarrollo de aplicaciones prácticas.

Estarán disponibles para estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas con el fin de reforzar la formación especializada, impulsar la incorporación tecnológica y favorecer la aparición de iniciativas empresariales con proyección económica.

Los tres laboratorios integrarán tecnologías de vanguardia en sectores innovadores con alto valor añadido y un importante potencial de crecimiento en Zamora.

También acogerán programas formativos, eventos y proyectos de innovación. El propósito es que este centro funcione como un puente sólido entre empresa y universidad para el avance económico y tecnológico, especialmente en ámbitos como los videojuegos, el patrimonio, la educación, la salud y el turismo.

El primer laboratorio será de impresión 3D avanzada, metrología e ingeniería inversa. Estará equipado con impresoras de alta gama, escáneres 3D de precisión y software profesional diseñado para la creación de prototipos funcionales y el desarrollo de sistemas de control de calidad.

El segundo será un laboratorio de fabricación robotizada con robots colaborativos, células de producción flexible y estaciones de control orientadas a la automatización industrial. Su finalidad es reforzar la capacitación práctica en robótica y apoyar la modernización de las empresas.

El tercero será un espacio de proyectos interactivos y videojuegos con capacidad para captura de movimiento, escaneado 3D, realidad extendida y producción virtual. Permitirá desarrollar contenidos interactivos, simuladores y videojuegos aplicables a distintos sectores productivos.

La creación del Zamora FutureLab facilitará el acceso a herramientas tecnológicas de última generación, garantizando que estudiantes, profesionales, emprendedores y empresas dispongan de oportunidades equivalentes a las de los grandes polos industriales.

La Junta considera este proyecto estratégico para el avance tecnológico del tejido productivo zamorano. El Gobierno autonómico asegura que el proyecto permitirá disponer de equipamientos punteros, promover el conocimiento práctico y la capacitación en su uso y ofrecer soporte técnico especializado a empresas y emprendedores para que puedan incorporar estas nuevas tecnologías con garantías.