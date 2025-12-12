UNED Zamora analiza cómo el frío esculpe los paisajes del planeta desde los trópicos hasta la Antártida

La UNED de Zamora ha acogido el curso 'Donde domina el frío: paisajes esculpidos por el hielo', una jornada gratuita que ha combinado la modalidad presencial y online en directo.

La actividad ha explorado los paisajes glaciares y el impacto del frío en la configuración del territorio, desde los trópicos hasta la Antártida.

La jornada ha contado con destacados expertos en geografía y ciencias del medio ambiente, quienes han ofrecido ponencias tanto a estudiantes como al público interesado en comprender la geomorfología glaciar y su relevancia climática y ambiental.

Entre los ponentes se encontraba Antonio Fernández, doctor en Geografía y profesor titular de Geografía Física en la UNED.

Su trayectoria abarca la paleoclimatología cuaternaria, la sedimentación y la evolución de los paisajes. Durante el curso, Fernández Fernández ha aportado su amplio conocimiento sobre los procesos geográficos que modelan los paisajes fríos.

También ha intervenido Roberto García Esteban, doctor en Geografía y profesor ayudante doctor en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED.

García Esteban ha ofrecido una visión integral sobre los entornos remotos y la sostenibilidad en paisajes patagónicos, destacando la importancia de la ordenación del territorio y la evaluación de impacto ambiental.

Otro de los ponentes ha sido Ramón Pellitero Ondicol, doctor en Geografía e investigador especializado en geomorfología, glaciología, SIG y cartografía geográfica.

Pellitero ha presentado investigaciones sobre los glaciares tropicales y su dinámica dentro del sistema climático global, subrayando la interconexión de los hielos de todo el planeta.

La jornada incluirá próximamente una práctica de campo, cuya fecha está aún por determinar, que permitirá a los participantes trasladar los conocimientos teóricos al terreno.

Esta actividad busca consolidar una formación científica y aplicada sobre los procesos que esculpen los paisajes helados de nuestro planeta.