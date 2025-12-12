Muere José Luis Viloria García, director y guionista zamorano, a los 96 años

El mundo del cine y la televisión despide a José Luis Viloria García, destacado director, realizador y guionista nacido en Zamora en 1929, que falleció el jueves en Cercedilla, Madrid, a los 96 años, tras una larga enfermedad.

Nacido en Zamora el 11 de noviembre de 1929, descendía de una familia muy relevante en Zamora puesto que su abuelo, Segundo Viloria, fue el arquitecto encargado de diseñar el Mercado de Abastos, y su hermano, Antonio Viloria, participó en proyectos clave como el Plan General de Ordenación Urbana de 1986.

Estudió Bachillerato con los jesuitas en Comillas y en 1961 se graduó en Dirección Cinematográfica por la Escuela Oficial de Cinematografía (E.O.C.) de Madrid, realizando su primer cortometraje, Despedida de soltero.

Ese mismo año ganó la Espiga de Oro en el Festival Internacional de Cine de Valladolid con 'Zamora, del llano a la cumbre', uno de los galardones más importantes de su carrera.

José Luis comenzó su andadura cinematográfica como ayudante de dirección en Ella y el miedo (1964) y como actor en ¿Por qué te engaña tu marido? (1969).

Perteneció a la generación de directores surgida tras las Conversaciones Cinematográficas de Salamanca (1955), junto a Carlos Saura, Basilio Martín Patino, Víctor Erice o Mario Camus, siendo considerado por Luis G.ª Berlanga como "una de las promesas del Nuevo Cine español".

Viloria dirigió dos largometrajes: El rapto de T.T. (1963), comedia-parodia protagonizada por Margit Kocsis, y Los diablos rojos (1966), película infantil ambientada en Zamora que, según la prensa de la época, ofrecía "un estupendo estudio de psicología infantil" con personajes "interesantísimos".

Ese mismo año ganó premios en el Certamen Nacional de Cine Industrial con Vivir un sueño y Fraguas de cristal. Su tercer largometraje previsto, Un robo con música (1967), nunca se llegó a producir.

Profesor de Guion en la E.O.C., desarrolló gran parte de su carrera en Televisión Española desde 1967 hasta su jubilación, realizando documentales y reportajes para programas como Aquí, España, Fiesta, Lo que va de siglo, Temas 75, Tribuna Internacional, En portada y Informe semanal. También trabajó para empresas privadas con títulos como Silos, memoria viva, El canto mozárabe, Las Edades del Hombre y Toledo y el Greco.

Como escritor, publicó Oyó gemir el mar (2009) y La mirada herida (2011), adaptación de su guion El collar de la paloma. Su último proyecto fue el guion de La voz de la otra orilla, homenaje a los combatientes de la Quinta del Biberón. Su obra refleja un compromiso constante con la cultura, la historia y la memoria, tanto en cine como en televisión.