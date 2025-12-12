Un barrio de Zamora se convertirá en un laboratorio de innovación para luchar contra el cambio climático

Zamora acogerá un proyecto piloto en un barrio especialmente expuesto al cambio climático, dentro del proyecto POCTEP ACLIMA_URBAN_CENCYL aprobado hoy en Coimbra.

En esta iniciativa se desarrollará una metodología de análisis y se plantearán medidas concretas para reducir las amenazas que el cambio climático supone para los vecinos.

Así se ha anunciado durante la reunión del Consejo Plenario y del Comité de Acompañamiento del Proyecto Adapt Clima CENCYL, donde el concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, ha sido nombrado vicepresidente de la Red de Ciudades CENCYL. La presidenta de la nueva directiva será Ana Abrunhosa, recientemente elegida al frente de la Cámara Municipal de Coimbra.

El proyecto piloto cuenta con un presupuesto superior a 56.000 euros aportado por el Ayuntamiento de Zamora y 83.000 euros de la Fundación Afonso Rei Henriques. Su objetivo es elaborar directrices para la prevención y gestión de riesgos generados por vulnerabilidades climáticas.

Otras líneas de acción incluyen la vinculación de infraestructuras tecnológicas y formativas con herramientas de prevención y gestión de riesgos, la integración de los valores de la iniciativa New European Bauhaus para soluciones urbanas innovadoras y la mayor visibilidad de la Red de Ciudades CENCYL.

Zamora será también la sede de la próxima reunión del organismo, programada para marzo de 2026, con la presencia esperada de la presidenta Ana Abrunhosa.