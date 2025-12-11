Programa de Navidad de Zamora: eventos en el mercado, 33 actuaciones y la llegada especial de los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Zamora ha dado a conocer su programa de actos para esta Navidad, de la mano del concejal de Promoción Económica, David Gago, y la concejala de Juventud, Sara de la Higuera. Ambos ediles han calificado la propuesta de "completa" y pensada para todos los públicos y familias.

Las actividades arrancarán el 19 de diciembre con el pregón de Navidad a cargo de Narciso Priego y María Antonia Martorell, que tendrá lugar en el Teatro Principal a las 20.00 horas.

Entre el 18 de diciembre y el 6 de enero se celebrarán 33 actuaciones musicales, que incluyen pasacalles y dos grandes conciertos en la plaza Mayor. Además, se realizarán 120 sesiones de talleres, "en múltiples escenarios, duplicándose el número y los días en que se hacen estas actividades en los barrios", según Gago.

El concejal ha destacado otras propuestas, como las rutas musicales y de belenes o la tradicional Papanoelada motera, prevista para el 21 de diciembre.

Entre las novedades, Gago se ha detenido en la iniciativa 'Navidad en el Mercado', que se celebrará el 22 de diciembre a partir de las 20.30 horas en el Mercado de Abastos provisional, "que se convierte así en lugar de ocio y disfrute de los zamoranos", ha asegurado.

Entre los eventos más destacados se encuentran la 'Batalla de charangas y villancicos', con presencia de charangas invitadas, la Nochenueva y el pasacalles de la Escuela de Baile Escena, que reunirá a más de 500 bailarines en un flash mob desde la bajada de San Pablo hasta la plaza Mayor.

Por su parte, Sara de la Higuera ha destacado las actividades que se desarrollarán en La Alhóndiga, en torno al Belén de Pop Up inspirado en el belén napolitano del Metropolitan Museum Art de Nueva York.

Se instalará un photocall navideño y un buzón real para que los niños depositen sus cartas. La Banda de Música de Zamora interpretará villancicos los días 22 de diciembre, a las 20.00 horas, y 29 de diciembre, a las 12.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

A estas actividades se suman talleres para jóvenes y niños, el podcast 'Mucho Cuzeo' el 22 de diciembre en la plaza Mayor y un encuentro con la periodista deportiva Andrea Pérez en La Alhóndiga.

Novedades en la cabalgata de los Reyes Magos

En cuanto a la celebración de los Reyes Magos, Gago ha desvelado dos novedades con respecto a los Reyes Magos. La primera es la visita del Cartero Real el 3 de enero, que recorrerá desde la plaza de la Marina hasta la plaza Mayor recogiendo las cartas de los pequeños.

Y la segunda será el día 5 de enero con la llegada de los Reyes Magos a Zamora a las 10.30 horas en el barrio de El Carrascal. La comitiva partirá a las 12.00 horas desde la Fundación Rei Afonso Henriques, cruzará el Puente de Piedra y llegará a la plaza Mayor, donde la Cabalgata comenzará a las 18.30 horas.