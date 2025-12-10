Un villancico a 150 voces en un pequeño pueblo de Zamora celebra uno de los eventos más esperados de la Navidad

Aspariegos se prepara para acoger este sábado, 13 de diciembre, la vigésimo cuarta edición del Certamen de Villancicos 'Espigas', una cita ya consolidada en el calendario navideño provincial.

El concierto tendrá lugar a las 18.00 horas en la iglesia de San Martín de Tours, con aforo limitado a 250 personas y retransmisión por internet y YouTube para facilitar el seguimiento del público.

La edición reunirá a diez coros de las comarcas de Campos, Pan y Norte-Duero. Abrirá la tarde la asociación cultural Grajalejos, anfitriona del evento, con el villancico 'Sin Pañales'.

Le seguirá Río Sequillo, de Belver de los Montes, que interpretará 'Que toquen las castañuelas' y 'La primera Navidad'. Continuará Villa de Alba, de Villalba de la Lampreana, con 'Donde vas carpintero' y 'El nacimiento'.

El recorrido musical avanzará con el coro Águedas, de Castronuevo, que pondrá en escena 'Ya Dios' y 'Yo bajo del monte'. Después actuará Las Flores, de Manganeses de la Lampreana, con 'Luces de Belén' y 'La luz que nace en ti'. La asociación Fuentemiro, de Moreruela de los Infanzones, ofrecerá 'Caminando a Belén' y 'Tócale las palmas'.

La Gavia, de Torres del Carrizal, interpretará 'Belén está muy cerca' y 'Cántale a Jesús'. A continuación, León Felipe, de Andavías, presentará 'Dios nos nace cada día' y 'Nace un niño en un portal'. Muben, de Benegiles, llevará al certamen 'Navidad en el campo' y 'Nació en Belén'. El cierre de actuaciones individuales regresará al coro Grajalejo, que interpretará 'Gloria al recién nacido' y 'Al portal de Belén'.

El momento más esperado llegará con el villancico conjunto 'Manolito chiquito', que entonarán las 150 voces participantes como despedida del acto.

El vicepresidente primero y diputado de Cultura, Educación y Turismo, Víctor López de la Parte, ha querido agradecer a las asociaciones de la Federación Espigas "el trabajo incansable" que desarrollan durante todo el año.

También ha indicado que estas iniciativas son "un punto importante de esa lucha contra la soledad que padecemos tanto en el medio rural".

Además, la técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora, patrocinadora del evento, Laura Huertos, ha animado a los zamoranos a acudir a Aspariegos para disfrutar de "una tarde mágica" y "de la belleza que tiene la población y de sus gentes".

De la Parte también ha destacado el apoyo continuado de la entidad a las actividades culturales del territorio.

Por su parte, la presidenta de la Federación Espigas, Flor Guerrero, ha recordado que esta cita busca "recuperar y difundir la cultura tradicional y popular", especialmente la música navideña recopilada por las propias asociaciones. Adelantó además la diversidad del repertorio, que refleja la riqueza cultural de las comarcas participantes.

Mientras que la presidenta de la Asociación Cultural Grajalejo, Maite Escalante, ha explicado que se incluirán villancicos "del otro lado del charco" y ha confirmado que habrá alguna sorpresa más durante la actuación.

Finalmente, la alcaldesa de Aspariegos, Isabel de Prada Calleja, ha anunciado que el Ayuntamiento ofrecerá chocolate caliente en el frontón municipal al finalizar el concierto.