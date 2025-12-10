Reserva una mesa para 5 en un restaurante de Zamora y les deja tirados una hora antes: "Ha habido un lío"

Zamora puede presumir de ser uno de los mejores lugares de España donde darse un buen homenaje gastronómico. El buen hacer de sus cocinas, así como la gran calidad de sus productos, consiguen una fórmula de éxito asegurado para triunfar ante cualquier paladar exigente.

El arroz a la zamorana, la ternera de Aliste, el lechazo, sus tradicionales tapas, las setas o la carne de caza son algunas de sus señas de identidad, que ya tienen un importante nombre en la gastronomía nacional.

Además, ciudad y provincia pueden presumir de tener una casta hostelera amable, servicial y siempre atenta a los visitantes que eligen Zamora para disfrutar de una escapada. Aunque como en todas las casas, algunos cometen errores de vez en cuando.

Y es precisamente lo que ha tenido que vivir el creador de contenido Galicia Caníbal, que se describe en las redes como "maestro carnívoro" y que acumula 210.900 seguidores en TikTok, además de en Facebook e Instagram.

Este influencer gallego suele dedicar sus vídeos a dar información sobre vacuno, carnes y otros consejos relacionados con la ganadería como profesional de capacitación agraria.

Pero en uno de sus últimos vídeos, este creador digital ha relatado a sus seguidores una mala experiencia vivida en la Perla del Duero. Resulta que este usuario tenía una mesa para cinco reservada para comer en un restaurante de la capital zamorana, con cita a las 14.30 horas.

En dicho vídeo, que acumula miles de visitas en sus redes y que ha sido compartido masivamente por WhatsApp en Zamora, explica que dicho establecimiento le llamó a las 13.38 para explicarle que "ha habido un lío y no hay mesa". Es decir, que le estaban anulando su reserva con menos de una hora de antelación.

Este creador de contenido añade que la explicación dada es que, antes de la suya, "había otra reserva de siete personas", y que no podían atender la suya. Una respuesta que ha dado a entender a sus seguidores que el hostelero en cuestión "le ha parecido que es más rentable anular tu reserva". Algo que ha apoyado Galicia Caníbal a través de sus comentarios.

El autor del vídeo no ha querido revelar el nombre del establecimiento y ha explicado posteriormente que acudió a la zona de Los Lobos y la calle de Los Herreros y que la experiencia fue "brutal". Así que la peripecia zamorana de este creador tuvo, al final, un delicioso final con las mejores tapas de Zamora.